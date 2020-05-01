Дебаты между Навальным и Захаровой сорвались

Дебаты между Навальным и Захаровой сорвалисьОт дискуссии с участием модератора отказалась представитель МИДа
Дебаты между представителем Министерства иностранных дел Марией Захаровой и политиком Алексеем Навальным не состоятся «в объявленном ранее формате», написал в Facebook модератор дебатов, автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. Он сказал, что утром у сторон возникли разногласия о необходимости модерации. «Поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую», – объявил Пивоваров.
Позднее Пивоваров уточнил, что Захарова отказалась от дебатов с какой бы то ни было модерацией. Захарова сказала в Facebook, что во время переговоров ей начали выставлять условия: «Об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: две минуты на то, две минуты на это». Навальный ответил, что «дебаты без ведущего – штука странная», но попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Именно в этот момент, по утверждению Навального, Захарова заявила об отказе.
Захарова вызвала Навального на дебаты накануне, после просмотра трансляции Навального на YouTube. В передаче «Россия будущего» оппозиционер обсуждал интервью Захаровой с журналистом Михаилом Зыгарем. Захарова рассказывала Зыгарю, что в детстве ей было понятно, что богатые люди «занимаются неким делом, путешествуют на самолетах», а остальные «ни на что не претендуют». Навальный согласился на дебаты, Захарова сообщила, что они состоятся 1 мая.
Пивоварова пригласили модерировать дебаты ночью 1 мая. По условиям, опубликованным «Редакцией» в Facebook, сторонам давалось три – четыре минуты на вступительное слово. После вступления Захарова и Навальный должны были задавать перекрестные вопросы друг другу.