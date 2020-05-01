Дебаты между Навальным и Захаровой сорвались

Позднее Пивоваров уточнил, что Захарова отказалась от дебатов с какой бы то ни было модерацией. Захарова сказала в Facebook, что во время переговоров ей начали выставлять условия: «Об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: две минуты на то, две минуты на это». Навальный ответил, что «дебаты без ведущего – штука странная», но попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Именно в этот момент, по утверждению Навального, Захарова заявила об отказе.