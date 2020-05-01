Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Дебаты между Навальным и Захаровой сорвались

От дискуссии с участием модератора отказалась представитель МИДа
Юрий Литвиненко
Евгений Разумный / Ведомости

Дебаты между представителем Министерства иностранных дел Марией Захаровой и политиком Алексеем Навальным не состоятся «в объявленном ранее формате», написал в Facebook модератор дебатов, автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. Он сказал, что утром у сторон возникли разногласия о необходимости модерации. «Поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую», – объявил Пивоваров.

Позднее Пивоваров уточнил, что Захарова отказалась от дебатов с какой бы то ни было модерацией. Захарова сказала в Facebook, что во время переговоров ей начали выставлять условия: «Об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: две минуты на то, две минуты на это». Навальный ответил, что «дебаты без ведущего – штука странная», но попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Именно в этот момент, по утверждению Навального, Захарова заявила об отказе.

Захарова вызвала Навального на дебаты накануне, после просмотра трансляции Навального на YouTube. В передаче «Россия будущего» оппозиционер обсуждал интервью Захаровой с журналистом Михаилом Зыгарем. Захарова рассказывала Зыгарю, что в детстве ей было понятно, что богатые люди «занимаются неким делом, путешествуют на самолетах», а остальные «ни на что не претендуют». Навальный согласился на дебаты, Захарова сообщила, что они состоятся 1 мая.

Пивоварова пригласили модерировать дебаты ночью 1 мая. По условиям, опубликованным «Редакцией» в Facebook, сторонам давалось три – четыре минуты на вступительное слово. После вступления Захарова и Навальный должны были задавать перекрестные вопросы друг другу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных