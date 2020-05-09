Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России остается высоким

Ведомости

Из данных оперативного штаба о новых заразившихся коронавирусом следует, что коэффициент распространения COVID-19 в России к 9 мая составил чуть меньше 1,06. Это минимальное значение с начала эпидемии, сообщает ТАСС. Но коэффициент остается все еще выше той отметки, при которой Роспотребнадзор рекомендовал ослаблять ограничительные меры.

Коэффициент рассчитывается по формуле из методических рекомендаций Роспотребнадзора на основании данных о новых заболевших за последние восемь дней. Он показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный коронавирусом до его изоляции.

Для перехода к первой фазе ослабления ограничений нужно, чтобы коэффициент снизился до 1. В регионах в зависимости от числа заболевших этот показатель может существенно отличаться. В Москве он близок к общероссийскому – чуть меньше 1,06.

Ранее по теме: Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа

Помимо коэффициента распространения коронавируса региональные власти должны оценивать свободный коечный фонд и охват тестированием и только с учетом этих данных принимать решение о смягчении ограничений. Для перехода на второй этап снятия карантина коэффициент должен опуститься ниже 0,8, на третий этап – ниже 0,5.

В России, по данным на 9 мая, было выявлено более 198 000 больных COVID-19, в Москве число инфицированных превысило 100 000. Умерли 1827 пациентов с коронавирусом. Во всем мире количество заболевших приближается к 4 млн, скончались почти 275 000 человек.

Ранее по теме: В России выявлено более 10 800 новых случаев коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных