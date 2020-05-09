Коэффициент распространения коронавируса в России остается высоким

Из данных оперативного штаба о новых заразившихся коронавирусом следует, что коэффициент распространения COVID-19 в России к 9 мая составил чуть меньше 1,06. Это минимальное значение с начала эпидемии, сообщает ТАСС. Но коэффициент остается все еще выше той отметки, при которой Роспотребнадзор рекомендовал ослаблять ограничительные меры.