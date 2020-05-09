Коэффициент распространения коронавируса в России остается высоким
Из данных оперативного штаба о новых заразившихся коронавирусом следует, что коэффициент распространения COVID-19 в России к 9 мая составил чуть меньше 1,06. Это минимальное значение с начала эпидемии, сообщает ТАСС. Но коэффициент остается все еще выше той отметки, при которой Роспотребнадзор рекомендовал ослаблять ограничительные меры.
Коэффициент рассчитывается по формуле из методических рекомендаций Роспотребнадзора на основании данных о новых заболевших за последние восемь дней. Он показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный коронавирусом до его изоляции.
Для перехода к первой фазе ослабления ограничений нужно, чтобы коэффициент снизился до 1. В регионах в зависимости от числа заболевших этот показатель может существенно отличаться. В Москве он близок к общероссийскому – чуть меньше 1,06.
Помимо коэффициента распространения коронавируса региональные власти должны оценивать свободный коечный фонд и охват тестированием и только с учетом этих данных принимать решение о смягчении ограничений. Для перехода на второй этап снятия карантина коэффициент должен опуститься ниже 0,8, на третий этап – ниже 0,5.
В России, по данным на 9 мая, было выявлено более 198 000 больных COVID-19, в Москве число инфицированных превысило 100 000. Умерли 1827 пациентов с коронавирусом. Во всем мире количество заболевших приближается к 4 млн, скончались почти 275 000 человек.