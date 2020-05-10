«Лента» прокомментировала кражу продуктов с участием женщины с коляской

По словам пользователя Facebook, 9 мая магазине «Ленты» на улице Уральской он заметил у кассы «двух росгвардейцев в полной выкладке». «Сторожили они мать с коляской и двумя детьми, четырех-пяти лет», — написал очевидец. Он добавил, что из коляски женщины «торчала упаковка яиц и какие-то продукты». По словам свидетеля инцидента, он и еще несколько покупателей предложили оплатить покупки и отпустить мать с детьми, но управляющая магазином отказалась. По словам автора резонансного поста, «украли они не от хорошей жизни». Пост был опубликован в соцсети 9 мая и за сутки получил более двух тысяч републикаций и десятки комментариев. В заявлении компании говорится, что сотрудник, находившийся при исполнении служебных обязанностей, подвергся травле и получает угрозы.