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«Лента» прокомментировала кражу продуктов с участием женщины с коляской

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Одна из крупнейших розничных торговых сетей «Лента» прокомментировала инцидент с задержанием покупательницы по подозрению в краже продуктов в одном из своих петербургских магазинов. Инцидент получил широкий резонанс в социальных сетях после публикации одного из его очевидцев, предлагавшего заплатить за продукты, которые не было оплачены женщиной с детьми и детской коляской. Согласно заявлению компании, покупательница ранее пыталась вынести из магазина продукты на сумму около 15 тысяч рублей.

«В каждом из случаев представители компании действовали исходя из принципов максимальной лояльности к покупателю и принимали все возможные меры, чтобы урегулировать конфликт на месте без привлечения полиции», — говорится в заявлении «Ленты». 9 мая покупательница с коляской, по версии торговой сети, не оплатила часть продуктов и отказалась это сделать после предложений сотрудников охранного предприятия. После были вызваны представители правоохранительных органов, все материалы на покупательницу переданы им «для принятия компетентного и обоснованного решения».

По словам пользователя Facebook, 9 мая магазине «Ленты» на улице Уральской он заметил у кассы «двух росгвардейцев в полной выкладке». «Сторожили они мать с коляской и двумя детьми, четырех-пяти лет», — написал очевидец. Он добавил, что из коляски женщины «торчала упаковка яиц и какие-то продукты». По словам свидетеля инцидента, он и еще несколько покупателей предложили оплатить покупки и отпустить мать с детьми, но управляющая магазином отказалась. По словам автора резонансного поста, «украли они не от хорошей жизни». Пост был опубликован в соцсети 9 мая и за сутки получил более двух тысяч републикаций и десятки комментариев. В заявлении компании говорится, что сотрудник, находившийся при исполнении служебных обязанностей, подвергся травле и получает угрозы.

«Лента» – крупнейшая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Управляет 249 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных