Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

В начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что, по данным американской разведки, Китай занижал данные о масштабе эпидемии. Позже президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в ориентации на интересы Китая. Трамп обращал внимание, что политика организации «по какой-то причине» не сходится с тем фактом, что ВОЗ получает большую долю финансирования от США.