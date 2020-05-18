Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким образом Китай хочет стимулировать международное сотрудничество в борьбе с COVID-19.
По словам председателя, речь идет прежде всего о «развивающихся государствах». Пекин в сотрудничестве с ООН создаст на территории Китая глобальный гуманитарный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств. Для их вывоза организуют «зеленый таможенный коридор». Разработанные китайские вакцины от коронавируса будут доступны по всему миру, отметил Цзиньпин.
Председатель подчеркнул, что его страна в должном объеме и абсолютно прозрачно информировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавирусной инфекции в Китае.
В начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что, по данным американской разведки, Китай занижал данные о масштабе эпидемии. Позже президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в ориентации на интересы Китая. Трамп обращал внимание, что политика организации «по какой-то причине» не сходится с тем фактом, что ВОЗ получает большую долю финансирования от США.