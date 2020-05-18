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Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

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Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким образом Китай хочет стимулировать международное сотрудничество в борьбе с COVID-19.

По словам председателя, речь идет прежде всего о «развивающихся государствах». Пекин в сотрудничестве с ООН создаст на территории Китая глобальный гуманитарный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств. Для их вывоза организуют «зеленый таможенный коридор». Разработанные китайские вакцины от коронавируса будут доступны по всему миру, отметил Цзиньпин.

Председатель подчеркнул, что его страна в должном объеме и абсолютно прозрачно информировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавирусной инфекции в Китае.

Ранее по теме: Трамп обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай

В начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что, по данным американской разведки, Китай занижал данные о масштабе эпидемии. Позже президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в ориентации на интересы Китая. Трамп обращал внимание, что политика организации «по какой-то причине» не сходится с тем фактом, что ВОЗ получает большую долю финансирования от США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных