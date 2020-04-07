Трамп обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай
Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ориентации на интересы Китая. В своем Twitter он написал, что США изучат действия ВОЗ, которая, по его мнению, «все провалила». Трамп также обратил внимание, что политика организации «по какой-то причине» не сходится с тем фактом, что ВОЗ получает большую долю финансирования от США.
«К счастью, я заранее отклонил их предложение оставить границы с Китаем открытыми», – сказал Трамп, который c 1 февраля распорядился ограничить приезд иностранцев из Китая. Незадолго до этого решения генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус говорил, что ограничения могут нанести больше ущерба, чем пользы, так как они «препятствуют обмену информацией, нарушают цепочки поставок в здравоохранении и наносят ущерб экономикам» (цитата по The Washington Post). Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин апеллировала к словам Гебреисуса. «Как только ВОЗ рекомендует не вводить ограничения на путешествия, США поступают противоположным образом. Это точно не жест доброй воли», – передавала ее слова Los Angeles Times.
Коронавирус в США обнаружен более чем у 378 000 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ВОЗ сообщает более чем о 333 000 случаев. От коронавируса в США, по подсчетам этих организаций, умерло от 9500 до 11 830 человек; ВОЗ дает более низкую оценку. Всего в мире выявлено свыше 1,2 млн случаев заболевания COVID-19.