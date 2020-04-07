Трамп обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай

«К счастью, я заранее отклонил их предложение оставить границы с Китаем открытыми», – сказал Трамп, который c 1 февраля распорядился ограничить приезд иностранцев из Китая. Незадолго до этого решения генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус говорил, что ограничения могут нанести больше ущерба, чем пользы, так как они «препятствуют обмену информацией, нарушают цепочки поставок в здравоохранении и наносят ущерб экономикам» (цитата по The Washington Post). Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин апеллировала к словам Гебреисуса. «Как только ВОЗ рекомендует не вводить ограничения на путешествия, США поступают противоположным образом. Это точно не жест доброй воли», – передавала ее слова Los Angeles Times.