Почти треть российских семей столкнулись со снижением зарплаты в апреле
Проблема снижения заработной платы затронула в апреле треть российских семей, следует из результатов опроса «Левада-центра». 32% респондентов, в семье которых есть работающие, рассказали социологам, что столкнулись с проблемой лично или их родственники. С задержкой выплаты зарплаты столкнулись 25% опрошенных, а еще 26% — с увольнениями.
Как отмечает «Левада-центр», доля столкнувшихся с этими проблемами превысила долю тех, кто только испытывал подобные страхи. Задержки зарплат в ближайшие недели или месяцы допустили 16% респондентов, еще 20% считали, что им или членам семьи могут уменьшить оплату труда, а 21% опрошенных опасались увольнений. «Ситуация на рынке труда из-за пандемии развивалась так стремительно, что значительная часть населения, не успев нарастить негативные ожидания, сразу столкнулась с реальными проблемами», — поясняют социологи.
Половина респондентов, в семье которых есть занятые, считают, что в ближайшее время ни они, ни члены их семьи не столкнутся с задержками заработной платы. Чуть меньше, 47%, не ожидают сокращений, а 40% не видят в будущем своей семьи снижения зарплат.
Менее уверенно себя чувствовали работники негосударственного сектора. Среди респондентов, работающих в этой сфере, доля случаев задержек выплаты зарплаты была втрое выше, чем у «бюджетников». Кроме того, в 2,5 раза чаще встречалась проблема снижения заработка и увольняли в 2 раза чаще работников негосударственного сектора, чем государственного, следует из данных опроса «Левады». Кроме того, исследование показало, что наиболее пострадавшими из-за пандемии стали жители крупных городов с населением более 500 000 человек, а сельские жители демонстрировали более оптимистические оценки, считая, что проблемы с зарплатой или работой их не затронут. Опрос проводился с 24 по 27 апреля 2020 г. среди 1608 человек старше 17 лет.