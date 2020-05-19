Почти треть российских семей столкнулись со снижением зарплаты в апреле

Менее уверенно себя чувствовали работники негосударственного сектора. Среди респондентов, работающих в этой сфере, доля случаев задержек выплаты зарплаты была втрое выше, чем у «бюджетников». Кроме того, в 2,5 раза чаще встречалась проблема снижения заработка и увольняли в 2 раза чаще работников негосударственного сектора, чем государственного, следует из данных опроса «Левады». Кроме того, исследование показало, что наиболее пострадавшими из-за пандемии стали жители крупных городов с населением более 500 000 человек, а сельские жители демонстрировали более оптимистические оценки, считая, что проблемы с зарплатой или работой их не затронут. Опрос проводился с 24 по 27 апреля 2020 г. среди 1608 человек старше 17 лет.