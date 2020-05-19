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Почти треть российских семей столкнулись со снижением зарплаты в апреле

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Проблема снижения заработной платы затронула в апреле треть российских семей, следует из результатов опроса «Левада-центра». 32% респондентов, в семье которых есть работающие, рассказали социологам, что столкнулись с проблемой лично или их родственники. С задержкой выплаты зарплаты столкнулись 25% опрошенных, а еще 26% — с увольнениями. 

Как отмечает «Левада-центр», доля столкнувшихся с этими проблемами превысила долю тех, кто только испытывал подобные страхи. Задержки зарплат в ближайшие недели или месяцы допустили 16% респондентов, еще 20% считали, что им или членам семьи могут уменьшить оплату труда, а 21% опрошенных опасались увольнений. «Ситуация на рынке труда из-за пандемии развивалась так стремительно, что значительная часть населения, не успев нарастить негативные ожидания, сразу столкнулась с реальными проблемами», — поясняют социологи.

Половина респондентов, в семье которых есть занятые, считают, что в ближайшее время ни они, ни члены их семьи не столкнутся с задержками заработной платы. Чуть меньше, 47%, не ожидают сокращений, а 40% не видят в будущем своей семьи снижения зарплат. 

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Менее уверенно себя чувствовали работники негосударственного сектора. Среди респондентов, работающих в этой сфере, доля случаев задержек выплаты зарплаты была втрое выше, чем у «бюджетников».  Кроме того, в 2,5 раза чаще встречалась проблема снижения заработка и увольняли в 2 раза чаще работников негосударственного сектора, чем государственного, следует из данных опроса «Левады». Кроме того, исследование показало, что наиболее пострадавшими из-за пандемии стали жители крупных городов с населением более 500 000 человек, а сельские жители демонстрировали более оптимистические оценки, считая, что проблемы с зарплатой или работой их не затронут. Опрос проводился с 24 по 27 апреля 2020 г. среди 1608 человек старше 17 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных