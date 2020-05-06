«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра». На вопрос об одобрении деятельности главы государства положительно ответили 59% опрошенных против 63% респондентов в марте. Не одобряют деятельность Путина 33% опрошенных.
59% одобрения — это минимальный исторический уровень за 20-летний период руководства Путиным страной. Ранее самый низкий показатель одобрения был зафиксирован в ноябре 2013 г. — 61%. Столь же низкий уровень одобрения до этого был только в июне 2000 г.
Деятельность премьера Михаила Мишустина в апреле одобрили 46%, противоположного мнения придерживаются 23% (в марте эти показатели были на уровне 51% и 39% соответственно).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен полностью доверять данным «Левада-центра». «На счет опросов "Левада-центра" мы неоднократно уже говорили, что существуют разные у них методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов. Существуют и другие опросы, которые дают иную картину», – сказал он.
Опрос «Левада-центр» проводил 24–27 апреля. В нем приняли участие 1608 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 2,4%. Из-за режима самоизоляции опрос проводился методом телефонных интервью. Как отмечает «Левада-центр», данные телефонного опроса нельзя сравнивать с результатами, полученными в результате личного интервью. По телефону респонденты дают более конформистские ответы, не сразу включаются в ситуацию опроса. Люди молодого возраста по телефону чаще уклоняются от интервью или прерывают телефонные звонки. Помимо этого телефонный опрос короче личного интервью. Все эти факторы влияют на качество получаемой информации, утверждает «Левада-центр». Понижение показателя может составлять 4–6 процентных пунктов (при средних допустимых отклонениях в 3,5%), говорится в сообщении.