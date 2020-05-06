«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Опрос «Левада-центр» проводил 24–27 апреля. В нем приняли участие 1608 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 2,4%. Из-за режима самоизоляции опрос проводился методом телефонных интервью. Как отмечает «Левада-центр», данные телефонного опроса нельзя сравнивать с результатами, полученными в результате личного интервью. По телефону респонденты дают более конформистские ответы, не сразу включаются в ситуацию опроса. Люди молодого возраста по телефону чаще уклоняются от интервью или прерывают телефонные звонки. Помимо этого телефонный опрос короче личного интервью. Все эти факторы влияют на качество получаемой информации, утверждает «Левада-центр». Понижение показателя может составлять 4–6 процентных пунктов (при средних допустимых отклонениях в 3,5%), говорится в сообщении.