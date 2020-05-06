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«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Ведомости

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра». На вопрос об одобрении деятельности главы государства положительно ответили 59% опрошенных против 63% респондентов в марте. Не одобряют деятельность Путина 33% опрошенных.

59% одобрения — это минимальный исторический уровень за 20-летний период руководства Путиным страной. Ранее самый низкий показатель одобрения был зафиксирован в ноябре 2013 г. — 61%. Столь же низкий уровень одобрения до этого был только в июне 2000 г.

Деятельность премьера Михаила Мишустина в апреле одобрили 46%, противоположного мнения придерживаются 23% (в марте эти показатели были на уровне 51% и 39% соответственно).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен полностью доверять данным «Левада-центра». «На счет опросов "Левада-центра" мы неоднократно уже говорили, что существуют разные у них методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов. Существуют и другие опросы, которые дают иную картину», – сказал он.

Опрос «Левада-центр» проводил 24–27 апреля. В нем приняли участие 1608 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 2,4%. Из-за режима самоизоляции опрос проводился методом телефонных интервью. Как отмечает «Левада-центр», данные телефонного опроса нельзя сравнивать с результатами, полученными в результате личного интервью. По телефону респонденты дают более конформистские ответы, не сразу включаются в ситуацию опроса. Люди молодого возраста по телефону чаще уклоняются от интервью или прерывают телефонные звонки. Помимо этого телефонный опрос короче личного интервью. Все эти факторы влияют на качество получаемой информации, утверждает «Левада-центр». Понижение показателя может составлять 4–6 процентных пунктов (при средних допустимых отклонениях в 3,5%), говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных