В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. Общее число умерших в столице достигло 1726 человек.
У всех умерших ранее была выявлена пневмония, уточнили в оперштабе. Возраст и пол заболевших в оперштабе не сообщили.
Число жертв коронавирусной инфекции пятый день подряд превышает 70 человек в сутки. Ранее оперштаб сообщил о 71 погибшем с COVID-19, днем ранее число умерших за сутки составляло рекордное число – 77 человек.
По последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено более 149 000 заразившихся коронавирусом, из них более 31 000 заболевших вылечились от COVID-19. Всего в России число зараженных коронавирусом достигло почти 300 000 человек, из них более 2800 умерли. В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, из них более 321 000 скончались.