В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

По последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено более 149 000 заразившихся коронавирусом, из них более 31 000 заболевших вылечились от COVID-19. Всего в России число зараженных коронавирусом достигло почти 300 000 человек, из них более 2800 умерли. В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, из них более 321 000 скончались.