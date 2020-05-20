Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
По словам Собянина, рост смертности среди заразившихся коронавирусом — естественный процесс, обусловленный увеличением числа тяжелобольных. «Тяжелобольные находятся в стационарах и реанимациях 2-3 недели, и этот накапливающийся объем, конечно, создает большую нагрузку, во-первых, на систему здравоохранения, а с другой стороны, генерирует высокую смертность, которая мы видим, что в мае будет значительно больше, чем в апреле», — рассказал мэр Москвы.
Собянин отметил, что несмотря на снижение числа выявленных за сутки заболевших COVID-19 (сегодня в Москве впервые число выздоровевших за сутки пациентов превысило количество новых случаев заражения), при планировании будущих шагов необходимо помнить о большом количестве тяжелобольных и о том, что столица еще находится на высокой стадии заболеваемости.