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Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом

Ведомости

Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По словам Собянина, рост смертности среди заразившихся коронавирусом — естественный процесс, обусловленный увеличением числа тяжелобольных. «Тяжелобольные находятся в стационарах и реанимациях 2-3 недели, и этот накапливающийся объем, конечно, создает большую нагрузку, во-первых, на систему здравоохранения, а с другой стороны, генерирует высокую смертность, которая мы видим, что в мае будет значительно больше, чем в апреле», — рассказал мэр Москвы.

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Собянин отметил, что несмотря на снижение числа выявленных за сутки заболевших COVID-19 (сегодня в Москве впервые число выздоровевших за сутки пациентов превысило количество новых случаев заражения), при планировании будущих шагов необходимо помнить о большом количестве тяжелобольных и о том, что столица еще находится на высокой стадии заболеваемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных