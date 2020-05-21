Мэрия Москвы запустила для работодателей сервис по управлению пропусками сотрудников

Порядок оформления пропусков при этом не меняется. Получить рабочий или разовый пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы. При этом для самостоятельного оформления рабочего пропуска теперь можно использовать только российский паспорт. Чтобы получить пропуск с указанием иностранного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сотруднику необходимо обратиться к работодателю.