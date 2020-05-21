Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Мэрия Москвы запустила для работодателей сервис по управлению пропусками сотрудников

Ведомости

Работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников в новом сервисе на портале mos.ru. Об этом говорится в сообщении Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо авторизоваться в личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя (для этого потребуется электронная подпись) и выбрать в меню раздел «Цифровые пропуска». В нем работодатель увидит общее число пропусков, оформленных с указанием ИНН его организации, а также полный перечень этих пропусков с указанием 16-значного кода пропуска.

«В личном кабинете юрлица можно не только увидеть полный перечень сотрудников, у которых есть цифровые пропуска для поездок на работу, но и при необходимости аннулировать пропуск – например, если человек переведен на удаленную работу», — говорит руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действовать

С 27 мая для передвижения по столице будут действительны только московские цифровые пропуска

Для аннулирования необходимо выбрать один или несколько пропусков, поставив галочку в чекбоксах напротив их номеров, и нажать «Аннулировать выбранные пропуска». В этом случае сотрудникам на электронную почту придет уведомление, однако работодатель также обязан будет самостоятельно проинформировать работников об аннулировании их пропусков.

Кроме того, в сервисе работодатель может оформить пропуска для сотрудников. Для этого ему необходимо заполнить форму по предложенному шаблону и загрузить список.

При возникновении вопросов или сложностей, связанных с оформлением цифровых пропусков для сотрудников, работодатели могут воспользоваться специальными сервисами на портале Московского инновационного кластера i.moscow.

С 27 мая проехать по столице на личном или общественном транспорте можно будет только при наличии цифрового пропуска, оформленного для поездок по Москве. Пропуска, выданные для поездок по Московской области, на территории столицы действовать не будут. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Порядок оформления пропусков при этом не меняется. Получить рабочий или разовый пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы. При этом для самостоятельного оформления рабочего пропуска теперь можно использовать только российский паспорт. Чтобы получить пропуск с указанием иностранного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сотруднику необходимо обратиться к работодателю.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных