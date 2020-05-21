Мэрия Москвы запустила для работодателей сервис по управлению пропусками сотрудников
Работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников в новом сервисе на портале mos.ru. Об этом говорится в сообщении Департамента информационных технологий Москвы.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо авторизоваться в личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя (для этого потребуется электронная подпись) и выбрать в меню раздел «Цифровые пропуска». В нем работодатель увидит общее число пропусков, оформленных с указанием ИНН его организации, а также полный перечень этих пропусков с указанием 16-значного кода пропуска.
«В личном кабинете юрлица можно не только увидеть полный перечень сотрудников, у которых есть цифровые пропуска для поездок на работу, но и при необходимости аннулировать пропуск – например, если человек переведен на удаленную работу», — говорит руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Для аннулирования необходимо выбрать один или несколько пропусков, поставив галочку в чекбоксах напротив их номеров, и нажать «Аннулировать выбранные пропуска». В этом случае сотрудникам на электронную почту придет уведомление, однако работодатель также обязан будет самостоятельно проинформировать работников об аннулировании их пропусков.
Кроме того, в сервисе работодатель может оформить пропуска для сотрудников. Для этого ему необходимо заполнить форму по предложенному шаблону и загрузить список.
При возникновении вопросов или сложностей, связанных с оформлением цифровых пропусков для сотрудников, работодатели могут воспользоваться специальными сервисами на портале Московского инновационного кластера i.moscow.
С 27 мая проехать по столице на личном или общественном транспорте можно будет только при наличии цифрового пропуска, оформленного для поездок по Москве. Пропуска, выданные для поездок по Московской области, на территории столицы действовать не будут. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Порядок оформления пропусков при этом не меняется. Получить рабочий или разовый пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы. При этом для самостоятельного оформления рабочего пропуска теперь можно использовать только российский паспорт. Чтобы получить пропуск с указанием иностранного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сотруднику необходимо обратиться к работодателю.