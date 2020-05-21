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Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Ведомости

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости». Основной этап стартует 29 июня, об этом сегодня на совещании с министрами объявил президент Владимир Путин.

Расписание выглядит следующим образом:

  • 29 июня — география, литература и информатика;

  • 2-3 июля — русский язык (этот экзамен самый массовый, поэтому его решили разбить на два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях);

  • 6 июля — профильная математика (базовой математики в этом году не будет);

  • 9 июля — история и физика;

  • 13 июля — обществознание и химия;

  • 16 июля — биология, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

  • 18 и 20 июля — устная часть по иностранным языкам.

В расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются в этом году поступать в вузы, сообщил ранее Путин. Все остальные получат аттестаты без сдачи ЕГЭ. Обязательных предметов в этот раз нет.

Пункты проведения ЕГЭ в целях предотвращения распространения коронавируса оснастят средствами индивидуальной защиты, экзаменуемых рассадят в аудиториях в 1,5 м друг от друга, на входах будут замерять температуру, а аудитории – дезинфицировать.

Ранее по теме: Путин анонсировал начало ЕГЭ 29 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных