Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости». Основной этап стартует 29 июня, об этом сегодня на совещании с министрами объявил президент Владимир Путин.
Расписание выглядит следующим образом:
29 июня — география, литература и информатика;
2-3 июля — русский язык (этот экзамен самый массовый, поэтому его решили разбить на два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях);
6 июля — профильная математика (базовой математики в этом году не будет);
9 июля — история и физика;
13 июля — обществознание и химия;
16 июля — биология, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
18 и 20 июля — устная часть по иностранным языкам.
В расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.
Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются в этом году поступать в вузы, сообщил ранее Путин. Все остальные получат аттестаты без сдачи ЕГЭ. Обязательных предметов в этот раз нет.
Пункты проведения ЕГЭ в целях предотвращения распространения коронавируса оснастят средствами индивидуальной защиты, экзаменуемых рассадят в аудиториях в 1,5 м друг от друга, на входах будут замерять температуру, а аудитории – дезинфицировать.