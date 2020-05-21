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Путин анонсировал начало ЕГЭ 29 июня

Сдавать экзамены будут только те, кто хочет поступать в вузы в этом году
Дарья Коржова
Кирилл Кухмарь/ТАСС

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня, объявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса. При этом школы должны помочь выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме, подчеркнул он. Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются в этом году поступать в вузы. Все остальные получат аттестаты без сдачи единого экзамена.

Из-за коронавируса ЕГЭ будет проводиться с особыми мерами безопасности, рассказал в свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с Путиным. Пункты проведения экзаменов оснастят средствами индивидуальной защиты, экзаменуемых рассадят в аудиториях в полутора метрах друг от друга, на входах будут замерять температуру, а аудитории – дезинфицировать. Самый массовый экзамен – по русскому языку – разделят на два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях.

«ЕГЭ, несмотря на все проблемы (а их было много, мы об этом знаем хорошо), все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, – понятные, справедливые и, на мой взгляд, уже достаточно удобные», – сказал Путин на совещании.

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Абитуриенты могут подать документы по результатам ЕГЭ сразу в несколько вузов, дистанционно, напомнил президент. В этом году зачисление, по его словам, пройдет в августе. Выпускники школ, которые по весомым причинам не смогут приступить к ЕГЭ в июне, получат возможность сдать экзамены в августе и поступить на оставшиеся в высших учебных заведениях места, сообщил Путин. «И еще считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ не только в летний период, но и в течение следующего учебного года», – сказал он.

Путин добавил, что призыв на военную службу для выпускников школ этого года будет отложен.

Кроме того, президент объявил, что в вузах появятся дополнительные бюджетные места по приоритетным специальностям в экономике и социальной сфере, преимущественно в региональных вузах. Путин в январе в послании Федеральному собранию поручил нарастить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях с 2021 г., но в связи с пандемией это будет сделано уже в этом году: «чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатные места в вузах».

Министерство науки и высшего образования готово увеличить количество бюджетных мест в вузах на 11 000, сообщил на совещании профильный министр Валерий Фальков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных