Путин анонсировал начало ЕГЭ 29 июня

Абитуриенты могут подать документы по результатам ЕГЭ сразу в несколько вузов, дистанционно, напомнил президент. В этом году зачисление, по его словам, пройдет в августе. Выпускники школ, которые по весомым причинам не смогут приступить к ЕГЭ в июне, получат возможность сдать экзамены в августе и поступить на оставшиеся в высших учебных заведениях места, сообщил Путин. «И еще считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ не только в летний период, но и в течение следующего учебного года», – сказал он.