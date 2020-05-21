Путин анонсировал начало ЕГЭ 29 июня

Путин анонсировал начало ЕГЭ 29 июняСдавать экзамены будут только те, кто хочет поступать в вузы в этом году
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня, объявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса. При этом школы должны помочь выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме, подчеркнул он. Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются в этом году поступать в вузы. Все остальные получат аттестаты без сдачи единого экзамена.
Из-за коронавируса ЕГЭ будет проводиться с особыми мерами безопасности, рассказал в свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с Путиным. Пункты проведения экзаменов оснастят средствами индивидуальной защиты, экзаменуемых рассадят в аудиториях в полутора метрах друг от друга, на входах будут замерять температуру, а аудитории – дезинфицировать. Самый массовый экзамен – по русскому языку – разделят на два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях.
«ЕГЭ, несмотря на все проблемы (а их было много, мы об этом знаем хорошо), все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, – понятные, справедливые и, на мой взгляд, уже достаточно удобные», – сказал Путин на совещании.
Абитуриенты могут подать документы по результатам ЕГЭ сразу в несколько вузов, дистанционно, напомнил президент. В этом году зачисление, по его словам, пройдет в августе. Выпускники школ, которые по весомым причинам не смогут приступить к ЕГЭ в июне, получат возможность сдать экзамены в августе и поступить на оставшиеся в высших учебных заведениях места, сообщил Путин. «И еще считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ не только в летний период, но и в течение следующего учебного года», – сказал он.
Путин добавил, что призыв на военную службу для выпускников школ этого года будет отложен.
Кроме того, президент объявил, что в вузах появятся дополнительные бюджетные места по приоритетным специальностям в экономике и социальной сфере, преимущественно в региональных вузах. Путин в январе в послании Федеральному собранию поручил нарастить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях с 2021 г., но в связи с пандемией это будет сделано уже в этом году: «чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатные места в вузах».
Министерство науки и высшего образования готово увеличить количество бюджетных мест в вузах на 11 000, сообщил на совещании профильный министр Валерий Фальков.