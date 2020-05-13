Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020

Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020Обязательные экзамены для 9-х классов отменят
Сроки проведения ЕГЭ в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения. Дата пока неизвестна, ее назовут «в ближайшее время». В ведомстве также отметили, что сдавать экзамены должны будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Обязательные экзамены для 9-х классов по русскому языку и математике решено отменить. Школьники получат оценки по итогам года.
По словам заминистра просвещения Виктора Басюка, такие решения приняты по рекомендации органов здравоохранения, «исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов».
Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля обнародовали проект расписания ЕГЭ. В документе говорилось, что экзамены будут проходить с 8 июня по 11 июля. В конце апреля Минпросвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1–8 классов до 15–16 мая,10 классов – до 30 мая, 9 и 11 классов – до 5 июня. В мае в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ могут перенести на август. Аналогичную идею ранее высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он призвал перенести проведение экзаменов на август – сентябрь. С таким же предложением выступила ассоциация «Глобальные университеты» (в нее входит 21 российский вуз).
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ» объяснял, почему нет необходимости и возможности отменить ЕГЭ. По его словам, отмена ЕГЭ и прием в вузы по оценкам в аттестате уравняют разные по качеству образования и глубине изучения предметов школы. По мнению министра, отмена ЕГЭ – это отмена вступительных экзаменов в вузы. Из-за нее региональные вузы могут остаться без абитуриентов.