Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Жившую пять лет в перинатальном центре в Москве девочку забрали в семью

Ведомости

Девочку, которая пять лет жила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве, забрали в семью. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в столичном регионе Ольга Ярославская «РИА Новости».

Она рассказала, что девочка покинула центр и у нее «все хорошо складывается в судьбе». Ярославская отметила, что с ребенком «все в полном порядке». Уточнять детали детская правозащитница отказалась по соображениям конфиденциальности. Об истории девочки первой в декабре 2019 г. написала «Медуза».

Девочка родилась в клинике «Мать и дитя» в 2014 г. После выписки мать вернула ее в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен. Пребывание девочки в больнице пять лет оплачивал ее отец. В марте 2019 г. девочку выписали, и суд обязал родителей забрать ее из больницы, но они этого не сделали.

В феврале 2020 г. Пресненский суд Москвы ограничил в правах на ребенка родителей девочки. Решением суда оговаривалось, что дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки. В апреле газете «Коммерсантъ» стало известно, что девочке нашли замещающую семью.

«Мать и дитя» – одна из крупнейших частных клиник в России с сетью в 41 медицинское учреждение в 27 регионах России, включая шесть многопрофильных госпиталей и 35 амбулаторных клиник.

Ранее по теме: Рост выручки клиник «Мать и дитя» ускорился до максимума за 5 лет
Ранее по теме: Суд решил отдать в органы опеки девочку, которая живет в клинике «Мать и дитя»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных