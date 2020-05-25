Жившую пять лет в перинатальном центре в Москве девочку забрали в семью
Девочку, которая пять лет жила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве, забрали в семью. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в столичном регионе Ольга Ярославская «РИА Новости».
Она рассказала, что девочка покинула центр и у нее «все хорошо складывается в судьбе». Ярославская отметила, что с ребенком «все в полном порядке». Уточнять детали детская правозащитница отказалась по соображениям конфиденциальности. Об истории девочки первой в декабре 2019 г. написала «Медуза».
Девочка родилась в клинике «Мать и дитя» в 2014 г. После выписки мать вернула ее в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен. Пребывание девочки в больнице пять лет оплачивал ее отец. В марте 2019 г. девочку выписали, и суд обязал родителей забрать ее из больницы, но они этого не сделали.
В феврале 2020 г. Пресненский суд Москвы ограничил в правах на ребенка родителей девочки. Решением суда оговаривалось, что дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки. В апреле газете «Коммерсантъ» стало известно, что девочке нашли замещающую семью.
«Мать и дитя» – одна из крупнейших частных клиник в России с сетью в 41 медицинское учреждение в 27 регионах России, включая шесть многопрофильных госпиталей и 35 амбулаторных клиник.