Жившую пять лет в перинатальном центре в Москве девочку забрали в семью

Девочка родилась в клинике «Мать и дитя» в 2014 г. После выписки мать вернула ее в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен. Пребывание девочки в больнице пять лет оплачивал ее отец. В марте 2019 г. девочку выписали, и суд обязал родителей забрать ее из больницы, но они этого не сделали.