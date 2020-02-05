Суд решил отдать в органы опеки девочку, которая живет в клинике «Мать и дитя»
Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах родителей пятилетней девочки, которая с рождения живет в медицинском центре «Мать и дитя», сообщает «Медуза» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
По решению суда ребенка передадут в органы опеки. Также суд постановил взыскать в пользу ребенка алименты в размере одной четвертой от суммы заработка или другого дохода родителей.
С иском в суд обращались органы опеки Москвы. Девочка родилась в клинике «Мать и дитя» в 2014 г. После выписки мать вернула ее в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен. Пребывание девочки в больнице пять лет оплачивал ее отец. В марте 2019 г. девочку выписали и суд обязал родителей забрать ее из больницы, но они этого не сделали. По словам владельца центра Марка Куцера, ребенок не нуждается в стационаре, пишет «Коммерсантъ».
«Мать и дитя» — одна из крупнейших частных клиник в России. На 5 февраля 2020 г. сеть, по данным на официальном сайте, объединяет 41 современное медицинское учреждение в 27 регионах России, включая шесть многопрофильных госпиталей и 35 амбулаторных клиник. Последние три года «Мать и дитя» была номером один по обороту среди многопрофильных частных клиник России. В марте 2019 г. ее обошла группа «Медси». В 2018 г. Forbes оценивал состояние Куцера в $550 млн.