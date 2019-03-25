На российском рынке многопрофильных частных клиник сменился лидер

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Евгений Разумный / Ведомости

Головная компания частной сети клиник «Мать и дитя» – MD Medical Group Investments (MDMG) – сообщила об увеличении выручки по МСФО в 2018 г на 9% до 14,9 млрд руб. Темпы роста компании замедлились: в 2017 г. выручка группы выросла на 13%, годом ранее – на 28%. Основными факторами роста стали дальнейшая загрузка региональных госпиталей в Уфе и Новосибирске, а также открытие клинического госпиталя в Самаре, сказано в сообщении компании. Этому способствовали высокие операционные результаты – число родов выросло на 7%, особенно за счет регионов, на фоне снижения рождаемости в целом по стране, отметил основной владелец и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер. По данным Росстата, рождаемость в России снизилась более чем на 5% в 2018 г.

Последние три года «Мать и дитя» возглавляла рейтинги крупнейших частных медицинских клиник в России – как по версии отраслевого издания Vademecum, так и журнала Forbes. Следом шли медицинская «дочка» АФК «Система» Владимира Евтушенкова, группа «Медси», с оборотом 11,7 млрд руб. и Европейский медицинский центр (ЕМЦ) с 10,7 млрд руб. Однако по итогам 2018 г. выручка «Медси» достигла 17,7 млрд руб. – на 52% больше, чем годом ранее, отчиталась в конце февраля компания. Таким образом, группа опередила по этому показателю сеть «Мать и дитя». Как изменилась выручка ЕМЦ, ее представитель пока не ответил: «Ведомости» ожидают комментария компании.