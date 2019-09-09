Рост выручки клиник «Мать и дитя» ускорился до максимума за 5 лет

Евгений Разумный / Ведомости

Головная компания сети клиник «Мать и дитя» – MD Medical Group Investments (MDMG) – сообщила об увеличении выручки за январь – июнь 2019 г. на 9,7% до 7,8 млрд руб. по МСФО. Основные причины – продолжающая расти загрузка госпиталей в Самаре и Новосибирске, клинического госпиталя «Лапино», а также амбулаторных клиник. Сопоставимая выручка группы за полгода увеличилась на 6%.

За последние пять лет это самый быстрый рост выручки группы в январе – июне, свидетельствуют данные ее отчетности.

Правда, пока выручка «Мать и дитя» по-прежнему растет не так быстро, как у ее главного конкурента и лидера рынка – медицинской «дочки» АФК «Система» Владимира Евтушенкова, сети клиник «Медси». По итогам первого полугодия 2019 г. выручка «Медси» увеличилась на 40,4% до 10,7 млрд руб. благодаря значительному – на 70% – увеличению оказания услуг в стационарах за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Вплоть до 2018 г. «Мать и дитя» три года подряд была номером один по обороту среди многопрофильных частных клиник России. Затем компания замедлила темпы роста. Если в 2016 и 2017 гг. ее выручка увеличивалась на 28% и 13% соответственно, то в 2018 г. – лишь на 9%. С IPO компании в 2012 г. ее бизнес значительно увеличился, поэтому в деньгах и с учетом упавшей рождаемости в стране это сильный рост, объяснил результаты 2018 г. гендиректор и основной владелец группы Марк Курцер. В 2012 г. выручка группы составила 4,1 млрд руб.

«Медси» же в это время наращивала обороты: за 2018 г. ее выручка увеличилась в 1,5 раза до 17,7 млрд руб.

Прибыль сети «Мать и дитя» до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в январе – июне 2019 г. выросла на 15% год к году до 2,1 млрд руб. Это произошло в том числе благодаря оптимизации расходов и более эффективному управлению бизнесом, отмечает компания. Рентабельность EBITDA составила 27,5% – это на 1,3 процентного пункта выше, чем в первом полугодии 2018 г.

Два года назад «Мать и дитя» представила план расширения бизнеса: к 2021 г. компания собирается построить 10 госпиталей по всей стране. Инвестиции, по оценкам группы, могут превысить 28 млрд руб.

На 30 июня 2019 г. сеть «Мать и дитя», по ее данным, объединяла 40 современных медицинских учреждений в 23 регионах России, включая 6 многопрофильных госпиталей и 34 амбулаторные клиники.

«Мать и дитя» продолжает активно развиваться, отмечают аналитики «ВТБ капитала», в результате ее капитальные затраты в первом полугодии 2019 г. достигли рекордных 2,2 млрд руб. Почти половина пошла на завершение строительства и закупку оборудования для госпиталя в Тюмени, остальное – на строительство второй очереди госпиталя «Лапино» и реновацию Перинатального медицинского центра в Москве с целью расширения его медицинского профиля, сообщила компания. Как следствие, чистый долг «Мать и дитя» увеличился на 39% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2018 г. до 4,1 млрд руб.