Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС

Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Частники взяли на себя рак и деторождение

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Высокотехнологичная медицинская помощь весьма дорога даже по государственным расценкам Сергеи Гунеев / РИА Новости

Выручка крупнейшей сети частных клиник «Медси» за II квартал 2019 г. увеличилась в годовом сопоставлении более чем на треть и достигла 5,5 млрд руб., сказано в презентации для инвесторов АФК «Система», которой принадлежит «Медси». Это следствие значительного роста стационарной помощи людям с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет АФК.

Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.