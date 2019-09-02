Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Частники взяли на себя рак и деторождение
Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС
С падением доходов населения доля пациентов с полисами ДМС сокращается
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Высокотехнологичная медицинская помощь весьма дорога даже по государственным расценкам
Сергеи Гунеев / РИА Новости
Выручка крупнейшей сети частных клиник «Медси» за II квартал 2019 г. увеличилась в годовом сопоставлении более чем на треть и достигла 5,5 млрд руб., сказано в презентации для инвесторов АФК «Система», которой принадлежит «Медси». Это следствие значительного роста стационарной помощи людям с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет АФК.
Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
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