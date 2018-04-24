Кому нужна «бесплатная медицина»

Каждый десятый никогда не лечился по ОМС, каждый второй не был в государственной поликлинике минимум год

Россияне платят за «бесплатную медицину» – государственную систему обязательного медицинского страхования (ОМС), но многие ею не пользуются. Опрос ВЦИОМа, проведенный в апреле, показывает, что 89% респондентов «хотя бы раз в жизни» получали медицинские услуги по полису ОМС; тех, кто хотя бы раз воспользовался им за последний год, набралось только 52%. Это можно было бы списать на то, что россияне не склонны тщательно заботиться о своем здоровье и заниматься профилактикой болезней (опрос ВЦИОМа отчасти это подтверждает), но одновременно сигнализирует и о проблемах в системе ОМС.

Главная из них – недоступность многих видов медицинского обслуживания, для россиян она в числе самых острых, показывают ежегодные опросы «Левада-центра». В 2014–2016 гг. доля тех, кого эта проблема тревожила больше всего, составляла 15% опрошенных, но к январю 2018 г. выросла в 1,7 раза до 26%, вернувшись к показателю 2012 г. Дело и в объективных факторах – сокращении числа медучреждений и врачей, времени приема в рамках реформы системы здравоохранения, начатой в 2010 г., и в более реалистичном восприятии жизни после рассеивания эйфории от присоединения Крыма, полагает Наталья Зоркая из «Левада-центра».

По данным Федерального фонда ОМС, год назад полис ОМС имели 146,3 млн граждан России (т. е. почти все). У ОМС и ДМС разные функции, при этом бюджетному здравоохранению россияне в принципе не доверяют, отмечает социолог Анна Соколова из ВШЭ в докладе «Экономика (не)доверия: ДМС как способ ухода от государственного здравоохранения»: в государственную поликлинику идут только по формальным или незначительным поводам, а вопросы сложного или узкопрофильного лечения решают с помощью полисов ДМС. Это понятно: система ОМС толкает врачей руководствоваться не интересами больного, а страховых компаний, которые за процент администрируют денежные потоки из бюджета, не выполняя функции контроля качества лечения (конфликт интересов).

По данным ЦБ, в 2017 г. рынок ДМС в России по сборам страховщиков вырос на 1,6% до 140 млрд руб.; полисы ДМС, по разным оценкам, в 2017 г. имели порядка 15% взрослых россиян; при этом сами, по данным Ipsos Comcon, покупали его только 19% – остальных ДМС обеспечили работодатели.

Если же ДМС дорого, а ОМС «не лечит», россияне обращаются к системе «неформального здравоохранения»: БАДы, травы, целители, религиозные практики и оздоровительные тренинги – их рекомендации, в отличие от платной медицины, по карману малоимущим. Такие практики широко распространены не только в удаленных районах, но и городах-миллионниках, показало проведенное в 2011–2012 гг. при поддержке фонда «Хамовники» исследование Юлии Крашенинниковой из ВШЭ «Система поддержания здоровья в современной России». Впрочем, предложения лечиться корой дуба в последнее время звучат не только от знахарок.