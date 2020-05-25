Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России. Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Захват заложников в отделении банка на Земляном Валу произошел днем 23 мая. Мужчина вошел в банк как посетитель, после чего заявил, что у него есть бомба, и начал угрожать сотрудникам и посетителям. Следствие утверждает, что мужчина не выдвигал внятных требований, источник РБК утверждал, что он требовал встречи с телеведущей Ольгой Бузовой.
Заложники были освобождены в течение часа, бомбы у захватчика не оказалось. На допросе Барышников заявил, что пришел в банк, чтобы «узнать правду» и понять, что с ним происходит. В качестве одной из причин следствие рассматривает долги Барышникова по кредитам. Источник ТАСС утверждал, что у задержанного скопились задолженности на 1,8 млн руб. по налогам, сборам и взысканиям имущественного характера.