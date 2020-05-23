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СМИ рассказали о личности захватчика отделения банка в Москве

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Московское отделение Альфа-банка на Земляном Валу захватил гражданин России, который приехал в столицу из другого региона, сообщила пресс-служба МВД. Другой информации о личности задержанного полиция пока не приводит.

По данным РБК, ТАСС и «РИА Новости», захватчика зовут Алексей Барышников. Как пишет РБК, мужчине не более 30 лет, он является зоозащитником. Когда нападавший вошел в отделение, там были шесть человек, рассказал источник издания: четыре сотрудника, один клиент и уборщица. Злоумышленник потребовал руководство банка и заявил, что здание заминировано. Затем он сломал стул и заблокировал ножкой входную дверь.

Единственным требованием Барышникова было привести телеведущую Ольгу Бузову, пишет РБК. По данным издания, после захвата в рюкзаке злоумышленника обнаружили две пачки «Доширака» и складной нож. Правоохранители допускают, что он мог не иметь определенного места жительства.

Захват заложников в отделении Альфа-банка. Главное

Одетый в форму курьера мужчина угрожал взорвать здание в центре Москвы

Мужчина, захвативший отделение банка, имеет непогашенные задолженности более чем на 1,8 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это штрафы ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам.

Барышников приехал в Москву из Тюмени, а прописан в Нижневартовске, он 1986 года рождения, уточнил источник «РИА Новости». У задержанного есть судимость за угон автомобиля, рассказал собеседник агентства.

О захвате заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы стало известно днем 23 мая. Неизвестный мужчина вошел в банк как посетитель, а потом стал угрожать взрывом и потребовал заблокировать двери. Спустя час захватчик был задержан, никто не пострадал.

По некоторым данным, мужчина был одет в форму курьера Delivery Club. Сервис опроверг эту информацию. «У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения», ‒ заявила пресс-служба компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных