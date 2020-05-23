СМИ рассказали о личности захватчика отделения банка в Москве

По данным РБК, ТАСС и «РИА Новости», захватчика зовут Алексей Барышников. Как пишет РБК, мужчине не более 30 лет, он является зоозащитником. Когда нападавший вошел в отделение, там были шесть человек, рассказал источник издания: четыре сотрудника, один клиент и уборщица. Злоумышленник потребовал руководство банка и заявил, что здание заминировано. Затем он сломал стул и заблокировал ножкой входную дверь.