СМИ рассказали о личности захватчика отделения банка в Москве
Московское отделение Альфа-банка на Земляном Валу захватил гражданин России, который приехал в столицу из другого региона, сообщила пресс-служба МВД. Другой информации о личности задержанного полиция пока не приводит.
По данным РБК, ТАСС и «РИА Новости», захватчика зовут Алексей Барышников. Как пишет РБК, мужчине не более 30 лет, он является зоозащитником. Когда нападавший вошел в отделение, там были шесть человек, рассказал источник издания: четыре сотрудника, один клиент и уборщица. Злоумышленник потребовал руководство банка и заявил, что здание заминировано. Затем он сломал стул и заблокировал ножкой входную дверь.
Единственным требованием Барышникова было привести телеведущую Ольгу Бузову, пишет РБК. По данным издания, после захвата в рюкзаке злоумышленника обнаружили две пачки «Доширака» и складной нож. Правоохранители допускают, что он мог не иметь определенного места жительства.
Мужчина, захвативший отделение банка, имеет непогашенные задолженности более чем на 1,8 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это штрафы ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам.
Барышников приехал в Москву из Тюмени, а прописан в Нижневартовске, он 1986 года рождения, уточнил источник «РИА Новости». У задержанного есть судимость за угон автомобиля, рассказал собеседник агентства.
О захвате заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы стало известно днем 23 мая. Неизвестный мужчина вошел в банк как посетитель, а потом стал угрожать взрывом и потребовал заблокировать двери. Спустя час захватчик был задержан, никто не пострадал.
По некоторым данным, мужчина был одет в форму курьера Delivery Club. Сервис опроверг эту информацию. «У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения», ‒ заявила пресс-служба компании.