Захват заложников в отделении Альфа-банка. Главное

Захват заложников в отделении Альфа-банка. ГлавноеОдетый в форму курьера мужчина угрожал взорвать здание в центре Москвы
Около двух часов дня по московскому времени стало известно, что в полицию поступило сообщение о захвате заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы. Мужчина, одетый в форму курьера, вошел в банк как посетитель, а потом стал угрожать взрывом и потребовал заблокировать двери. Спустя час захватчик был задержан, никто не пострадал.
Собрали главное, что известно о случившемся.
Неизвестный мужчина около 14.00 мск вошел в отделение Альфа-банка на Земляном Валу и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери и захватил в заложники несколько человек. Сообщалось, что у мужчины был рюкзак, из которого торчали провода.
По разным данным, заложников было пять или шесть. «Интерфакс» сообщал, что полиция оперативно вывела всех, кроме одного человека. Оставшийся заложник вел трансляцию с места событий в Instagram. На кадрах было видно, что у захватчика в руках бутылка с вином.
Движение в районе происшествия перекрывалось на время спецоперации.
Мужчина, напавший на отделение, был одет в форму сотрудника Delivery Club, сообщал Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидца. Delivery Club заявил «Ведомостям», что пока не получал запросов от правоохранительных органов. «У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», ‒ сообщила пресс-служба.
Во время захвата сработала тревожная сигнализация. Приехавшие на место сотрудники полиции и Росгвардии вступили в переговоры с захватчиком.
Спустя час сотрудники правоохранительных органов в ходе штурма задержали захватчика. Взрывного устройства при нем не было, только муляж. Жертв и пострадавших нет, ситуация закончилась благополучно, сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка.
Источник ТАСС сообщил, что мужчина, взявший в заложники людей в отделении Альфа-банка, по предварительным данным, находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.