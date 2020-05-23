Захват заложников в отделении Альфа-банка. Главное

Около двух часов дня по московскому времени стало известно, что в полицию поступило сообщение о захвате заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы. Мужчина, одетый в форму курьера, вошел в банк как посетитель, а потом стал угрожать взрывом и потребовал заблокировать двери. Спустя час захватчик был задержан, никто не пострадал.