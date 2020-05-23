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Захват заложников в отделении Альфа-банка. Главное

Одетый в форму курьера мужчина угрожал взорвать здание в центре Москвы
Дарья Коржова
Михаил Воскресенский / РИА Новости

Около двух часов дня по московскому времени стало известно, что в полицию поступило сообщение о захвате заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы. Мужчина, одетый в форму курьера, вошел в банк как посетитель, а потом стал угрожать взрывом и потребовал заблокировать двери. Спустя час захватчик был задержан, никто не пострадал.

Собрали главное, что известно о случившемся.

  • Неизвестный мужчина около 14.00 мск вошел в отделение Альфа-банка на Земляном Валу и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери и захватил в заложники несколько человек. Сообщалось, что у мужчины был рюкзак, из которого торчали провода.

  • По разным данным, заложников было пять или шесть. «Интерфакс» сообщал, что полиция оперативно вывела всех, кроме одного человека. Оставшийся заложник вел трансляцию с места событий в Instagram. На кадрах было видно, что у захватчика в руках бутылка с вином.

  • Движение в районе происшествия перекрывалось на время спецоперации.

/РИА Новости

  • Мужчина, напавший на отделение, был одет в форму сотрудника Delivery Club, сообщал Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидца. Delivery Club заявил «Ведомостям», что пока не получал запросов от правоохранительных органов. «У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», ‒ сообщила пресс-служба.

  • Во время захвата сработала тревожная сигнализация. Приехавшие на место сотрудники полиции и Росгвардии вступили в переговоры с захватчиком.

  • Информация о требованиях мужчины противоречивая: ТАСС сообщал, что он требует от администрации банка крупную сумму денег. Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленник просил о встрече с певицей Ольгой Бузовой.

/РИА Новости

  • Спустя час сотрудники правоохранительных органов в ходе штурма задержали захватчика. Взрывного устройства при нем не было, только муляж. Жертв и пострадавших нет, ситуация закончилась благополучно, сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка.

  • Источник ТАСС сообщил, что мужчина, взявший в заложники людей в отделении Альфа-банка, по предварительным данным, находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных