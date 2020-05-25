В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Всего за время пандемии в России зарегистрировано свыше 3700 летальных случаев, из них более 2100 случаев приходится на Москву.
Утром 25 мая оперативный штаб сообщил, что общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 353 000, в Москве – 166 473.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова предупредили об увеличении показателей смертности от коронавируса в мае. Как они пояснили, это связано с тем, что в больницах находится большое количество тяжелобольных.