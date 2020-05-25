ВОЗ предупредила о втором пике заболеваемости COVID-19
Мир переживает первую волну распространения коронавируса, а случаи продолжают расти, передает CNN слова руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана. Он призвал держать в уме то, что заболеваемость может подскочить в любое время, и не исключил возникновения второго пика пандемии еще до начала второй волны.
«Нам не стоит предполагать, что, раз заболеваемость готовится спадать, то она так и будет падать», ‒ сказал Райан. Он добавил, что второй пик или вторая волна заболеваемости может наступить в период сезонного распространения гриппа ‒ в таком случае это усложнит мониторинг инфекции.
Периодическое возвращение коронавирусной инфекции ранее прогнозировали специалисты Центра исследований инфекционных заболеваний (CIDRAP) Университета Миннесоты. Они сообщили о трех возможных сценариях развития событий на ближайшие два года, два из трех вариантов предусматривают вторую волну коронавируса осенью или зимой 2020 г.