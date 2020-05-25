ВОЗ предупредила о втором пике заболеваемости COVID-19

«Нам не стоит предполагать, что, раз заболеваемость готовится спадать, то она так и будет падать», ‒ сказал Райан. Он добавил, что второй пик или вторая волна заболеваемости может наступить в период сезонного распространения гриппа ‒ в таком случае это усложнит мониторинг инфекции.