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Ученые ожидают вспышки коронавируса на протяжении двух лет

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Люди должны быть готовы к тому, что коронавирусная инфекция будет возвращаться в течение ближайших двух лет, говорится в докладе Центра исследований инфекционных заболеваний (CIDRAP) университета Миннесоты. По мнению ученых, власти должны разработать механизмы реагирования на повторные вспышки.

Специалисты CIDRAP рассчитывают, что пандемия может развиваться по одному из трех сценариев. В первом случае первая, самая крупная волна пандемии пройдет весной 2020 г., а за ней последуют волны поменьше. Второй сценарий подразумевает спад заболеваемости весной и значительное ухудшение ситуации зимой – так, в частности, развивалась пандемия испанского гриппа 1918–1919 гг. Третий сценарий – затухание болезни после весны 2020 г. без явно выраженных взлетов и падений графика. Каждый из сценариев предполагает, что коронавирус продолжит циркуляцию в течение 18–24 месяцев.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус в мире поразил более 3,2 млн человек, боле 233 000 скончались. В России зафиксирован 114 431 случай заражения, 1169 человек скончались от COVID-19.

Ранее по теме: В России выявили более 7900 новых случаев заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных