Ученые ожидают вспышки коронавируса на протяжении двух лет
Люди должны быть готовы к тому, что коронавирусная инфекция будет возвращаться в течение ближайших двух лет, говорится в докладе Центра исследований инфекционных заболеваний (CIDRAP) университета Миннесоты. По мнению ученых, власти должны разработать механизмы реагирования на повторные вспышки.
Специалисты CIDRAP рассчитывают, что пандемия может развиваться по одному из трех сценариев. В первом случае первая, самая крупная волна пандемии пройдет весной 2020 г., а за ней последуют волны поменьше. Второй сценарий подразумевает спад заболеваемости весной и значительное ухудшение ситуации зимой – так, в частности, развивалась пандемия испанского гриппа 1918–1919 гг. Третий сценарий – затухание болезни после весны 2020 г. без явно выраженных взлетов и падений графика. Каждый из сценариев предполагает, что коронавирус продолжит циркуляцию в течение 18–24 месяцев.
По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус в мире поразил более 3,2 млн человек, боле 233 000 скончались. В России зафиксирован 114 431 случай заражения, 1169 человек скончались от COVID-19.