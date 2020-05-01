Ученые ожидают вспышки коронавируса на протяжении двух лет

Специалисты CIDRAP рассчитывают, что пандемия может развиваться по одному из трех сценариев. В первом случае первая, самая крупная волна пандемии пройдет весной 2020 г., а за ней последуют волны поменьше. Второй сценарий подразумевает спад заболеваемости весной и значительное ухудшение ситуации зимой – так, в частности, развивалась пандемия испанского гриппа 1918–1919 гг. Третий сценарий – затухание болезни после весны 2020 г. без явно выраженных взлетов и падений графика. Каждый из сценариев предполагает, что коронавирус продолжит циркуляцию в течение 18–24 месяцев.