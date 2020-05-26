Власти Москвы не будут амнистировать штрафы за нарушение самоизоляции
Правительство Москвы не будет амнистировать штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции, в том числе при помощи приложения «Социальный мониторинг», заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы».
Он отметил, что есть люди, нарушающие режим самоизоляции до десяти раз. «Их штрафуют совершенно законно. Поэтому амнистировать эти штрафы никто не будет», – подчеркнул Немерюк, отметив, что все деньги, собранные от штрафов за нарушение самоизоляции, направляются на борьбу с коронавирусом.
«Социальный мониторинг» создан для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Приложение заработало с 3 апреля, оно позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома, но они обязаны информировать власти о добросовестном соблюдении режима самоизоляции. При установке сервиса требуется подтвердить номер телефона, дать доступ к геолокации и сделать фото.
Накануне председатель совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы, связанные с приложением, так как на его работу поступает слишком много жалоб, писал «Коммерсантъ».
Среди главных претензий – необоснованные штрафы в 4000 руб. каждый за нарушение режима самоизоляции. Штрафы приходят либо за не отправленное в течение часа селфи, либо если геолокация показывает, будто больной вышел на улицу.
В системе «Социальный мониторинг» зарегистрировано более 60 000 пользователей, рассказывал ранее «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. С момента ее запуска было выписано 54 000 штрафов – более чем на 216 млн руб.