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Власти Москвы не будут амнистировать штрафы за нарушение самоизоляции

Ведомости

Правительство Москвы не будет амнистировать штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции, в том числе при помощи приложения «Социальный мониторинг», заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы».

Он отметил, что есть люди, нарушающие режим самоизоляции до десяти раз. «Их штрафуют совершенно законно. Поэтому амнистировать эти штрафы никто не будет», – подчеркнул Немерюк, отметив, что все деньги, собранные от штрафов за нарушение самоизоляции, направляются на борьбу с коронавирусом.

«Социальный мониторинг» создан для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Приложение заработало с 3 апреля, оно позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома, но они обязаны информировать власти о добросовестном соблюдении режима самоизоляции. При установке сервиса требуется подтвердить номер телефона, дать доступ к геолокации и сделать фото.

Накануне председатель совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы, связанные с приложением, так как на его работу поступает слишком много жалоб, писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

Среди главных претензий – необоснованные штрафы в 4000 руб. каждый за нарушение режима самоизоляции. Штрафы приходят либо за не отправленное в течение часа селфи, либо если геолокация показывает, будто больной вышел на улицу.

В системе «Социальный мониторинг» зарегистрировано более 60 000 пользователей, рассказывал ранее «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. С момента ее запуска было выписано 54 000 штрафов – более чем на 216 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных