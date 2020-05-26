Власти Москвы не будут амнистировать штрафы за нарушение самоизоляции

«Социальный мониторинг» создан для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Приложение заработало с 3 апреля, оно позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома, но они обязаны информировать власти о добросовестном соблюдении режима самоизоляции. При установке сервиса требуется подтвердить номер телефона, дать доступ к геолокации и сделать фото.