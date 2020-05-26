Зиявудина Магомедова доставили в больницу «Матросской Тишины»

Бизнесмена и совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, ранее заболевшего COVID-19, перевели из СИЗО «Лефортово» в больницу СИЗО «Матросская тишина». Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Гофштейн. По его словам, никаких документов о госпитализации защита пока не получала. «Никакими данными о его состоянии мы не располагаем, потому что им вольно или невольно придается характер военной тайны», — заявил Гофштейн.