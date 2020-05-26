Зиявудина Магомедова доставили в больницу «Матросской Тишины»
Бизнесмена и совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, ранее заболевшего COVID-19, перевели из СИЗО «Лефортово» в больницу СИЗО «Матросская тишина». Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Гофштейн. По его словам, никаких документов о госпитализации защита пока не получала. «Никакими данными о его состоянии мы не располагаем, потому что им вольно или невольно придается характер военной тайны», — заявил Гофштейн.
По его словам, защита Магомедова пыталась встретиться с врачами и передать для бизнесмена лекарства, однако сотрудники ФСИН не позволили это сделать. Гофштейн пообещал добиваться изменениямеры пресечения заболевшему.
22 мая член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила об обнаружении у Магомедова коронавирусной инфекции. По ее словам, брат Зиявудина, Магомед Магомедов, здоров. Меркачева пообещала добиться проверки СИЗО «Лефортово» на наличие вспышки коронавируса.
Суд арестовал братьев Магомедовых в марте 2018 г. Им было предъявлено обвинение в хищениях и растратах на 11 млрд руб. и организации преступного сообщества. На данный момент единственным активом группы «Сумма» является группа Fesco (головная компания – Дальневосточное морское пароходство). «Сумме» принадлежит 32,5% группы Fesco.