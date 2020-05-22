Владелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Информацию о болезни Магомедова РБК подтвердила его адвокат Виктория Цилюрик. Брат Зиявудина, Магомед Магомедов, здоров, утверждает Меркачева.
Магомедов почувствовал себя плохо в субботу, в понедельник-вторник ему уже был поставлен предварительный диагноз ОРВИ, сказала адвокат. «А вчера в четверг нам сообщили, что диагноз подтвержден, это коронавирус», — добавила она. Меркачева отметила, что как член ОНК намерена проверить СИЗО «Лефортово» на предмет вспышки коронавируса.
Братьев Магомедовых арестовали в марте 2018 г., их обвиняют в хищениях и растратах на общую сумму 11 млрд руб. и организации преступного сообщества. Единственным оставшимся активом группы «Сумма» является группа Fesco (головная компания – Дальневосточное морское пароходство). «Сумме» принадлежит 32,5% группы Fesco.