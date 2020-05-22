Владелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом

Магомедов почувствовал себя плохо в субботу, в понедельник-вторник ему уже был поставлен предварительный диагноз ОРВИ, сказала адвокат. «А вчера в четверг нам сообщили, что диагноз подтвержден, это коронавирус», — добавила она. Меркачева отметила, что как член ОНК намерена проверить СИЗО «Лефортово» на предмет вспышки коронавируса.