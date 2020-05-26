В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с ранее диагностированной пневмонией и положительным результатом тестирования на коронавирус, сообщил оперштаб. Общее число летальных случаев в столице увеличилось до 2183.
Днем ранее суточный прирост летальных случаев в Москве составил 76 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии коронавируса в России выявлено свыше 3800 летальных случаев, из них более 2100 приходится на столицу.
Утром 26 мая оперативный штаб сообщил об увеличении в России числа заразившихся коронавирусом до 362 342 человек, в Москве – до 169 303.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова заявляли о возможном увеличении показателей смертности от коронавируса в мае. Это связано с тем, что в больницы поступает большое число тяжелобольных, поясняли они.