Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы

26 мая Путин определил дату не состоявшегося из-за пандемии коронавируса 9 мая парада. Президент поручил готовиться к параду 24 июня ‒ именно в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический парад Победы. Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России – 26 июля.