Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля. Выходной день объявлен с сохранением зарплаты.
Парад начнется в 10.00 мск. В 22.00 в столице и других городах России пройдет праздничный салют.
26 мая Путин определил дату не состоявшегося из-за пандемии коронавируса 9 мая парада. Президент поручил готовиться к параду 24 июня ‒ именно в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический парад Победы. Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России – 26 июля.