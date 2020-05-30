«Вектор» рассказал о вакцине от коронавируса в виде капель для носа
Одной из возможных форм вакцины против новой коронавирусной инфекции может стать препарат для закапывания в нос, сообщил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. «Один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата «Интерфакса»).
В России сейчас разрабатывается десять прототипов вакцины от коронавируса. Над шестью работает «Вектор», еще над двумя – компания «Биокард», по одной готовят Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и МГУ.
По словам Максютова, «Вектор» планирует начать клинические исследования первой вакцины в конце июня – начале июля, при таком раскладе испытания завершатся в середине сентября. На первом этапе будут вакцинированы десять добровольцев от 18 до 30 лет. Люди, которые уже переболели коронавирусом, не могут принимать участие в клинических испытаниях, отметил Максютов. Если все пойдет по плану, исследование вакцины на детях может начаться в 2021 г.
Сейчас ведется полномасштабное доклиническое исследование препаратов – проверяются их эффективность и безвредность. Животные, на которых испытывали вакцину, хорошо перенесли ее, нежелательных реакций не было, добавил Максютов.