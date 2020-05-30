«Вектор» рассказал о вакцине от коронавируса в виде капель для носа

По словам Максютова, «Вектор» планирует начать клинические исследования первой вакцины в конце июня – начале июля, при таком раскладе испытания завершатся в середине сентября. На первом этапе будут вакцинированы десять добровольцев от 18 до 30 лет. Люди, которые уже переболели коронавирусом, не могут принимать участие в клинических испытаниях, отметил Максютов. Если все пойдет по плану, исследование вакцины на детях может начаться в 2021 г.