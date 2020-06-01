Премьер Армении заразился коронавирусом
Пашинян отметил, что симптомов заболевания у него не было, но он решил пройти тест, так как планировал посещать военные части. Тест оказался положительным. Премьер сообщил, что продолжит работать из дома.
По словам Пашиняна, он мог заразиться коронавирусом во время одного из совещаний через официанта, который работал без перчаток. У официанта тоже подтвердился COVID-19, отметил политик.
1 июня Никола Пашинян отмечает 45-летие.
В Армении, по последним данным Университета Джонcа Хопкинса, зафиксировано 9282 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 умер 131 человек, вылечились 3386 пациентов.