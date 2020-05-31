Песков описал свое состояние при заболевании коронавирусом
Коронавирус по ощущениям можно сравнить с гриппом, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший COVID-19. «Грипп, ломает. Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы невозможно отличить», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Первым симптомом заболевания, по словам Пескова, у него стала температура. При этом накануне он чувствовал себя отлично, полтора часа занимался спортом и пробежал 7 км.
О том, что Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией, стало известно 12 мая. Инфекция была обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Песков пошел на поправку к 21 мая, а 25-го его выписали из больницы.
По данным Минздрава, самыми распространенными симптомами коронавируса являются повышенная температура, сухой кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Реже наблюдаются боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Иногда в начале болезни также отмечаются миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение.