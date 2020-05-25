Дмитрия Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова выписали из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Его супруга Татьяна Навка сообщила Daily Storm о выписке, Песков подтвердил это «Ведомостям». «Да, это правда», — ответил он на запрос.
Навка сказала Daily Storm, что у них «все хорошо», и они будут около недели находиться на карантине.
12 мая представитель Кремля заявил, что Песков госпитализирован с COVID-19, Daily Storm уточнял, что у Навки также обнаружили коронавирус. На следующий день представитель Кремля подтвердил, что у Пескова была обнаружена двусторонняя пневмония. Пресс-секретарь президента пошел на поправку к 21 мая, рассказала «Интерфаксу» вылечившаяся к тому времени Навка.
К моменту заражения Пескова коронавирус был обнаружен у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева, его заместителя Дмитрия Волкова и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустина выписали из больницы 19 мая, Якушева – 8 мая. На вопрос «Коммерсанта» о возможных личных контактах Пескова и Путина пресс-секретарь президента заявил, что очно не контактировал с Путиным более месяца: «Работа по-другому устроена».