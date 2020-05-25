Дмитрия Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19

12 мая представитель Кремля заявил, что Песков госпитализирован с COVID-19, Daily Storm уточнял, что у Навки также обнаружили коронавирус. На следующий день представитель Кремля подтвердил, что у Пескова была обнаружена двусторонняя пневмония. Пресс-секретарь президента пошел на поправку к 21 мая, рассказала «Интерфаксу» вылечившаяся к тому времени Навка.