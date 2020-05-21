Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Татьяна Навка переболела коронавирусной инфекцией

Ведомости

Фигуристка Татьяна Навка выписана из больницы, ее тесты на COVID-19 дали отрицательный результат, сообщила она «Интерфаксу». Муж фигуристки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остается на лечении. «Супруг идет на поправку, но пока остается в больнице», — сказала Навка.

О госпитализации Пескова и Навки, заразившихся коронавирусом, стало известно 12 мая. На следующий день официальный представитель Кремля рассказал, что у него также была обнаружена двусторонняя пневмония. 

Коронавирусную инфекцию ранее диагностировали у премьера Михаила Мишустин. О положительном результате теста на COVID-19 он сообщил президенту Путина 30 апреля. В этот же день его доставили в больницу, обязанности премьера временно исполнял вице-премьер Андрей Белоусов. 19 мая Мишустина выписали из больницы, и Путин вернул ему обязанности премьера. 

В России выявили 8849 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число заразившихся — 317 554 человека

Также COVID-19 уже переболели министр образования и науки Валерий Фальков, министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

По последним данным федерального оперштаба, в России общее число случаев заразившихся коронавирусом превысило 317 500 (более 155 000 – в Москве). Более 3000 инфицированных скончались, выздоровели почти 93 000 человек. Ежедневный прирост заразившихся уже шесть дней составляет менее 10 000 человек, а накануне за сутки впервые вылечились от COVID-19 больше человек, чем заболели, если верить официальной статистике.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных