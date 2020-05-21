Татьяна Навка переболела коронавирусной инфекцией

По последним данным федерального оперштаба, в России общее число случаев заразившихся коронавирусом превысило 317 500 (более 155 000 – в Москве). Более 3000 инфицированных скончались, выздоровели почти 93 000 человек. Ежедневный прирост заразившихся уже шесть дней составляет менее 10 000 человек, а накануне за сутки впервые вылечились от COVID-19 больше человек, чем заболели, если верить официальной статистике.