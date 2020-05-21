Татьяна Навка переболела коронавирусной инфекцией
Фигуристка Татьяна Навка выписана из больницы, ее тесты на COVID-19 дали отрицательный результат, сообщила она «Интерфаксу». Муж фигуристки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остается на лечении. «Супруг идет на поправку, но пока остается в больнице», — сказала Навка.
О госпитализации Пескова и Навки, заразившихся коронавирусом, стало известно 12 мая. На следующий день официальный представитель Кремля рассказал, что у него также была обнаружена двусторонняя пневмония.
Коронавирусную инфекцию ранее диагностировали у премьера Михаила Мишустин. О положительном результате теста на COVID-19 он сообщил президенту Путина 30 апреля. В этот же день его доставили в больницу, обязанности премьера временно исполнял вице-премьер Андрей Белоусов. 19 мая Мишустина выписали из больницы, и Путин вернул ему обязанности премьера.
Также COVID-19 уже переболели министр образования и науки Валерий Фальков, министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.
По последним данным федерального оперштаба, в России общее число случаев заразившихся коронавирусом превысило 317 500 (более 155 000 – в Москве). Более 3000 инфицированных скончались, выздоровели почти 93 000 человек. Ежедневный прирост заразившихся уже шесть дней составляет менее 10 000 человек, а накануне за сутки впервые вылечились от COVID-19 больше человек, чем заболели, если верить официальной статистике.