Мишустина выписали из больницы
Премьера Михаила Мишустина выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства. Он уже приступил к работе: с утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции, готовится к совещанию с президентом Владимиром Путиным.
Мишустина госпитализировали 30 апреля. Обязанности премьера временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру президенту предложил сам Мишустин. 19 мая Путин вернул Мишустину обязанности премьера.
Находясь в больнице, премьер провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. Президент заявлял, что ежедневно общался с премьером, пока тот проходил лечение. Пресс-секретарь правительства Борис Беляков оценивал состояние Мишустина как «в целом нормальное». По его словам, премьер работал с документами и активно контактировал по телефону с коллегами.