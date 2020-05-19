Мишустина выписали из больницы

Находясь в больнице, премьер провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. Президент заявлял, что ежедневно общался с премьером, пока тот проходил лечение. Пресс-секретарь правительства Борис Беляков оценивал состояние Мишустина как «в целом нормальное». По его словам, премьер работал с документами и активно контактировал по телефону с коллегами.