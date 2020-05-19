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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Вместо него временно был Белоусов
Артем Гирш
Dmitry Astakhov / Sputnik via AP

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 30 апреля премьер сообщил президенту, что заразился коронавирусом. В тот же день Мишустина доставили в больницу. Обязанности премьера временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру президенту предложил сам Мишустин.

Находясь в больнице, премьер провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи, но не участвовал в видеосовещании Путина по борьбе с коронавирусом. Пресс-секретарь правительства Борис Беляков ранее отмечал, что состояние Мишустина «в целом нормальное», он работает с документами и активно контактирует по телефону с коллегами.

Позже президент заявлял, что ежедневно общается с премьером, пока тот проходит лечение. Мишустин принимает участие в текущей работе и подготовке решений, говорил Путин. В каком медучреждении лечился Мишустин, неизвестно.

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С начала эпидемии коронавируса премьер приезжал на работу в Дом правительства, рассказывал «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства. Хотя его контакты с остальными вице-премьерами и министрами были сведены к минимуму, он все равно общался напрямую с некоторыми из них, говорил он. Беляков, в свою очередь, утверждал, что очное общение членов правительства с Мишустиным было максимально ограничено еще за несколько недель до его госпитализации.

Собеседник «Медузы», близкий к правительству, допускал, что Мишустин может не вернуться на должность премьера, обращая внимание, что исполнение обязанностей премьера возложено на Белоусова отдельным указом. Между тем согласно статье 8 закона о правительстве в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей и дополнительного президентского указа для его назначения не требуется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных