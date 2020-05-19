Путин вернул Мишустину обязанности премьера

С начала эпидемии коронавируса премьер приезжал на работу в Дом правительства, рассказывал «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства. Хотя его контакты с остальными вице-премьерами и министрами были сведены к минимуму, он все равно общался напрямую с некоторыми из них, говорил он. Беляков, в свою очередь, утверждал, что очное общение членов правительства с Мишустиным было максимально ограничено еще за несколько недель до его госпитализации.