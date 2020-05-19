Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Путин вернул Мишустину обязанности премьераВместо него временно был Белоусов
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 30 апреля премьер сообщил президенту, что заразился коронавирусом. В тот же день Мишустина доставили в больницу. Обязанности премьера временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру президенту предложил сам Мишустин.
Находясь в больнице, премьер провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи, но не участвовал в видеосовещании Путина по борьбе с коронавирусом. Пресс-секретарь правительства Борис Беляков ранее отмечал, что состояние Мишустина «в целом нормальное», он работает с документами и активно контактирует по телефону с коллегами.
Позже президент заявлял, что ежедневно общается с премьером, пока тот проходит лечение. Мишустин принимает участие в текущей работе и подготовке решений, говорил Путин. В каком медучреждении лечился Мишустин, неизвестно.
С начала эпидемии коронавируса премьер приезжал на работу в Дом правительства, рассказывал «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства. Хотя его контакты с остальными вице-премьерами и министрами были сведены к минимуму, он все равно общался напрямую с некоторыми из них, говорил он. Беляков, в свою очередь, утверждал, что очное общение членов правительства с Мишустиным было максимально ограничено еще за несколько недель до его госпитализации.
Собеседник «Медузы», близкий к правительству, допускал, что Мишустин может не вернуться на должность премьера, обращая внимание, что исполнение обязанностей премьера возложено на Белоусова отдельным указом. Между тем согласно статье 8 закона о правительстве в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей и дополнительного президентского указа для его назначения не требуется.