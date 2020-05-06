Путин заявил, что Мишустин идет на поправку, и передал привет от него
Президент Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов сообщил, что премьер Михаил Мишустин идет на поправку. «Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает», – добавил президент.
По словам Путина, он каждый день общается с Мишустиным. Премьер принимает участие в текущей работе и подготовке решений, отметил президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Мишустин не будет участвовать в видеосовещании Путина по борьбе с коронавирусом.
Премьер 30 апреля сообщил президенту, что заразился коронавирусом. Тест на вирус дал положительный результат. В тот же день Мишустина доставили в больницу. Обязанности премьера временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Помимо Мишустина коронавирус ранее был выявлен у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.