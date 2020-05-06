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Путин заявил, что Мишустин идет на поправку, и передал привет от него

Ведомости

Президент Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов сообщил, что премьер Михаил Мишустин идет на поправку. «Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает», – добавил президент.

По словам Путина, он каждый день общается с Мишустиным. Премьер принимает участие в текущей работе и подготовке решений, отметил президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Мишустин не будет участвовать в видеосовещании Путина по борьбе с коронавирусом.

Премьер 30 апреля сообщил президенту, что заразился коронавирусом. Тест на вирус дал положительный результат. В тот же день Мишустина доставили в больницу. Обязанности премьера временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Помимо Мишустина коронавирус ранее был выявлен у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.

Ранее по теме: Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии госпитализированного премьера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных