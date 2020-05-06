Путин заявил, что Мишустин идет на поправку, и передал привет от него

Премьер 30 апреля сообщил президенту, что заразился коронавирусом. Тест на вирус дал положительный результат. В тот же день Мишустина доставили в больницу. Обязанности премьера временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Помимо Мишустина коронавирус ранее был выявлен у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.