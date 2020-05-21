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В России выявили 8849 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число заразившихся — 317 554 человека
Алена Якушова
Denis Grishkin / AP

За последние сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 8849 жителей России в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Более 40% зараженных, выявленных за последние сутки, не имели клинических проявлений болезни, отметили в штабе. Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 317 554 человек.

Вылечился от коронавирусной инфекции уже 92 681 пациент в России, 7289 из них – за последние сутки. Умерло 3099 пациентов с коронавирусом (плюс 127 умерших за сутки).

В Москве второй день подряд за сутки вылечилось от COVID-19 больше людей, чем заболело, следует из данных столичного оперштаба. Коронавирусную инфекцию нашли у 2913 человек, а выздоровело 3746 пациентов. С начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 155 219 человек в Москве, 40 682 из них уже выздоровело. Умерло при этом 1794 пациента с коронавирусом, 68 из них за минувшие сутки. 

После Москвы больше всего зараженных коронавирусом за сутки выявили в Московской области (892), Санкт-Петербурге (408),  Красноярском крае (376), Нижегородской (204), Свердловской (174), Ростовской (142), Ярославской (133), Калужской (121) и Брянской (117) областях. В Дагестане число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 103 человека, в Рязанской области — на 96, в Краснодарском крае — на 91, в Тульской области и Башкортостане — на 89 человек в каждом регионе. В Тамбовской и Челябинской области за сутки выявили по 84 случая заражения коронавирусом, в Пензенской области — 83 случая, в Волгоградской области — 82, в Курской области — 81.

Первая пятерка регионов по общему числу подтвержденных диагнозов COVID-19 остается неизменной: Москва (155 219 выявленных зараженных), Подмосковье (30 983), Санкт-Петербург (12 203), Нижегородская область (7413) и Дагестан (3746). В топ-10 регионов также входят Свердловская область (3308), Краснодарский край (2974), Ростовская (2926), Калужская (2871) и Тульская (2824) области.

Заражение коронавирусом зафиксировано в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире COVID-19 заболело уже более 5 млн человек, почти 1,9 млн из них выздоровело, а умерло более 328 000 инфицированных. По числу выявленных больных коронавирусной инфекцией Россия уступает в мире только Соединенным Штатам, где COVID-19 нашли более чем у 1,5 млн жителей. При этом по числу жертв заболевания Россия занимает 17—18-ю строчку, если верить официальной статистике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных