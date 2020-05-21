В России выявили 8849 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве второй день подряд за сутки вылечилось от COVID-19 больше людей, чем заболело , следует из данных столичного оперштаба. Коронавирусную инфекцию нашли у 2913 человек, а выздоровело 3746 пациентов. С начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 155 219 человек в Москве, 40 682 из них уже выздоровело. Умерло при этом 1794 пациента с коронавирусом, 68 из них за минувшие сутки.