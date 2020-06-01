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Руководитель Россельхознадзора подал заявление в полицию о ложном доносе

Ведомости

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в Главное управление МВД о клевете и ложном доносе, передает «Интерфакс» слова его советника Юлии Мелано. Поводом стало заявление Ярослава Сергеева в Генпрокуратуру о вымогательстве взятки в размере $500 000 у польской компании «Млековита» (Mlekovita). Она отметила, что заявление было подано от имени Данкверта как гражданина, а не от лица Россельхознадзора.

Представлять интересы Данкверта будет адвокат и член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Заявление подано на имя начальника московского главка МВД Олега Баранова.

28 мая источник телеканала «РЕН ТВ» заявил, что представитель «Млековиты» в России подал заявление о вымогательстве взятки в $500 000 за снятие ограничений на поставки продукции в Россию. Столичный главк МВД подтвердил, что в правоохранительные органы поступило заявление от представителя зарубежной молочной компании. «Млековита» официально отрицала, что у президента компании Дариуша Сапинского вымогали $500 000 за снятие ограничений на поставку продукции, также в компании сказали, что он никому не делегировал полномочия представлять его интересы перед Россельхознадзором. В ведомстве также отвергли обвинения в вымогательстве и отметили, что Россельхознадзор намерен подать встречный иск.

Ранее по теме: Полиция проверит информацию о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных