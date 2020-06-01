Руководитель Россельхознадзора подал заявление в полицию о ложном доносе

28 мая источник телеканала «РЕН ТВ» заявил, что представитель «Млековиты» в России подал заявление о вымогательстве взятки в $500 000 за снятие ограничений на поставки продукции в Россию. Столичный главк МВД подтвердил, что в правоохранительные органы поступило заявление от представителя зарубежной молочной компании. «Млековита» официально отрицала, что у президента компании Дариуша Сапинского вымогали $500 000 за снятие ограничений на поставку продукции, также в компании сказали, что он никому не делегировал полномочия представлять его интересы перед Россельхознадзором. В ведомстве также отвергли обвинения в вымогательстве и отметили, что Россельхознадзор намерен подать встречный иск.