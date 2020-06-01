Руководитель Россельхознадзора подал заявление в полицию о ложном доносе
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в Главное управление МВД о клевете и ложном доносе, передает «Интерфакс» слова его советника Юлии Мелано. Поводом стало заявление Ярослава Сергеева в Генпрокуратуру о вымогательстве взятки в размере $500 000 у польской компании «Млековита» (Mlekovita). Она отметила, что заявление было подано от имени Данкверта как гражданина, а не от лица Россельхознадзора.
Представлять интересы Данкверта будет адвокат и член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Заявление подано на имя начальника московского главка МВД Олега Баранова.
28 мая источник телеканала «РЕН ТВ» заявил, что представитель «Млековиты» в России подал заявление о вымогательстве взятки в $500 000 за снятие ограничений на поставки продукции в Россию. Столичный главк МВД подтвердил, что в правоохранительные органы поступило заявление от представителя зарубежной молочной компании. «Млековита» официально отрицала, что у президента компании Дариуша Сапинского вымогали $500 000 за снятие ограничений на поставку продукции, также в компании сказали, что он никому не делегировал полномочия представлять его интересы перед Россельхознадзором. В ведомстве также отвергли обвинения в вымогательстве и отметили, что Россельхознадзор намерен подать встречный иск.