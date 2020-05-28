Полиция проверит информацию о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Ранее о том, что в полицию поступила жалоба на руководителя Россельхознадзора, сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, сотрудник «Млековиты» рассказал, что у президента компании Даруша Сапиньски и российского представителя требуют взятку в размере $500 000. Требования якобы выдвинули Данкверт и его заместитель Константин Савенков. По информации источника телеканала, посредником в получении взятки в заявлении назывался юрист Суздальцев. Его имя РЕН ТВ не уточняет. По версии заявителя, переговоры о получении взятки проходили в ноябре 2019 г.