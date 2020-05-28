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Полиция проверит информацию о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Он якобы требовал $500 000 за снятие ограничений на поставки из Польши
Ирина Чевтаева Екатерина Бурлакова
Максим Стулов / Ведомости

Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве взятки в размере $500 000 у польской компании «Млековита» (Mlekovita). С заявлением в полицию обратился представитель зарубежной молочной компании, сообщил столичный главк МВД. Полиция начала проверку. Россельхознадзор опровергает информацию о вымогательстве и намерен подать встречный иск. С опровержениями выступила и «Млековита».

В заявлении, поступившем в полицию, говорится, что деньги от зарубежной компании якобы требовали за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию. Имя человека, который обратился в правоохранительные органы, не называется.

Ранее о том, что в полицию поступила жалоба на руководителя Россельхознадзора, сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, сотрудник «Млековиты» рассказал, что у президента компании Даруша Сапиньски и российского представителя требуют взятку в размере $500 000. Требования якобы выдвинули Данкверт и его заместитель Константин Савенков. По информации источника телеканала, посредником в получении взятки в заявлении назывался юрист Суздальцев. Его имя РЕН ТВ не уточняет. По версии заявителя, переговоры о получении взятки проходили в ноябре 2019 г.

По информации Россельхознадзора, в полицию жалобу подал некий гражданин Я. В. Сергеев. Ранее от него и еще одного гражданина, Н. В. Есеневского, поступали аналогичные жалобы в Генпрокуратуру России, рассказала пресс-служба ведомства. «Примечательно то, что в предыдущем обращении Сергеева указывалась сумма в $5 млн», – заявила советник Данкверта Юлия Мелано. По ее словам, Россельхознадзор ранее предоставил правоохранительным органам объяснения по всем претензиям. Ведомство намерено подать встречный иск к Сергееву и Есеневскому о нанесении ущерба репутации и распространении заведомо ложных сведений.

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Мелано также отметила, что речи о возобновлении поставок польской продукции в Россию быть не может из-за введенного в 2014 г. продовольственного эмбарго. Гражданин по фамилии Суздальцев не работает и никогда не работал в Россельхознадзоре, интересы ведомства или его сотрудников он также никогда ранее не представлял, подчеркнула она.

Представитель «Млековиты» заявил «Ведомостям», что президент компании Дариуш Сапинский никогда не встречался и не общался с Данквертом или другими представителями Россельхознадзора. Он также никому не поручал представлять его интересы перед российским ведомством. «Также у Сапинского никогда не было вымогательства $500 000 за снятие ограничений поставок продукции из Польши в Россию», – сказал представитель «Млековиты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны обвинения, но «представить себе такое весьма сложно». По его словам, если такое обращение в правоохранительные органы действительно было, то эта информация будет проверена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных