Россияне подустали от продуктового эмбарго и санкций
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Иностранные санкции, введенные против России в 2014 г. за присоединение Крыма, остаются для большинства россиян важной идеологемой, которой они объясняют проблемы в экономике. Но у них начала накапливаться усталость от экономической конфронтации с Западом, свидетельствует июльский опрос ФОМа.
Мнения о воздействии санкций на российскую экономику таковы: 17% респондентов считает, что не влияют никак; 64% считает, что влияют, из них заметная часть говорит, что существенно. Как влияют, единого мнения нет: 38% думает, что скорее отрицательно, 26% – что скорее положительно. Когда речь заходит о личном опыте – сказываются ли иностранные санкции на жизни респондента, – доля тех, кто считает, что не сказываются, вырастает до 47%, а считающих, что нет, снижается до 41%; из них большинство говорят, что существенно.
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