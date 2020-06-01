Православные храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Все московские православные храмы откроют для прихожан 6 июня, а главные храмы – храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове – 2 июня, говорится в телеграм-канале рабочей группы патриархии. Во время богослужений прихожанам нужно будет соблюдать дистанцию: 1 человек на 4 кв. м.
Решение открыть храмы патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял после обсуждения текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в городе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Столичные храмы были закрыты для прихожан с 13 апреля – начала Страстной седмицы по благословению патриарха и рекомендации санитарных властей Москвы. С тех пор богослужения в них проходили только в присутствии духовенства. Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в этом году проходило без прихожан. Оно транслировалось онлайн.