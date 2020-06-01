Православные храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

Столичные храмы были закрыты для прихожан с 13 апреля – начала Страстной седмицы по благословению патриарха и рекомендации санитарных властей Москвы. С тех пор богослужения в них проходили только в присутствии духовенства. Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в этом году проходило без прихожан. Оно транслировалось онлайн.