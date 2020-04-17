Первые лица России из-за коронавируса встретят Пасху дома или на работе

Как и где встретит Пасху президент Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответить затруднился. «Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне не известно о них», – признался он журналистам днем 16 апреля. Вечером «Ведомости» еще раз поинтересовались у Пескова, встретит ли президент Пасху дома или посетит богослужение в храме, но ответа не получили.