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Первые лица России из-за коронавируса встретят Пасху дома или на работе

Из-за пандемии коронавируса службы в московских храмах пройдут без прихожан
Елена Мухаметшина Елизавета Базанова
Артур Лебедев / РИА

Пандемия коронавирусной инфекции изменила привычные планы первых лиц государства, традиционно встречавших Пасху в храмах, монастырях и святых местах. Нынешний главный для христиан праздник, который будет отмечаться 19 апреля, многие представители высшего руководства России встретят дома или на работе.

Как и где встретит Пасху президент Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответить затруднился. «Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне не известно о них», – признался он журналистам днем 16 апреля. Вечером «Ведомости» еще раз поинтересовались у Пескова, встретит ли президент Пасху дома или посетит богослужение в храме, но ответа не получили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных