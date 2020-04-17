Первые лица России из-за коронавируса встретят Пасху дома или на работе

Первые лица России из-за коронавируса встретят Пасху дома или на работеИз-за пандемии коронавируса службы в московских храмах пройдут без прихожан
Пандемия коронавирусной инфекции изменила привычные планы первых лиц государства, традиционно встречавших Пасху в храмах, монастырях и святых местах. Нынешний главный для христиан праздник, который будет отмечаться 19 апреля, многие представители высшего руководства России встретят дома или на работе.
Как и где встретит Пасху президент Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответить затруднился. «Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне не известно о них», – признался он журналистам днем 16 апреля. Вечером «Ведомости» еще раз поинтересовались у Пескова, встретит ли президент Пасху дома или посетит богослужение в храме, но ответа не получили.
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