Как на Западе собираются праздновать Пасху в условиях изоляции

Как на Западе собираются праздновать Пасху в условиях изоляцииНа помощь церкви приходят технологии
Пандемия коронавируса уже помешала проведению многих мероприятий по всему миру и даже привела к переносу Олимпиады в Токио на 2021 г. Не исключением стала и Пасха, которую католики и протестанты в этом году отмечают 12 апреля. Поскольку из-за мер, принятых для борьбы с распространением вируса, людям самим нельзя пойти в церковь, священнослужители в этот раз проведут для них службы с помощью современных технологий.
Ватикан дал инструкции католическим церквям отменить публичные церемонии на Страстной неделе, в том числе традиционные инсценировки событий из жизни Христа. Папа римский Франциск проводит почти все службы внутри собора Святого Петра в Ватикане в присутствии небольшого количества людей. Они транслируются по телевизору и онлайн.
Также вечером Страстной субботы у верующих будет редкая возможность увидеть одну из самых известных христианских реликвий – Туринскую плащаницу – в прямом эфире по телевизору или онлайн из кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя в Турине. Такое решение было принято с целью поддержать верующих во время пандемии, объяснил архиепископ Чезаре Нозилья. Считается, что в это четырехметровое льняное полотно было завернуто тело Иисуса Христа после смерти и на нем отобразилось изображение его лица.
Пандемию папа римский Франциск в интервью The Tablet назвал не только временем большой неопределенности, но также «временем для изобретательности и креативности».
По всей Италии священники уже создали группы в WhatsАpp и используют другие социальные сети, чтобы поддерживать связь с прихожанами, пишет Financial Times.
В калифорнийском Сакраменто священник Сэм Родригес уже несколько недель проводит онлайн-трансляции своих служб по воскресеньям, но к Пасхе он приготовил нечто особенное, пишет The Wall Street Journal. В воскресенье снаружи церкви будут установлены экраны, чтобы прихожане смогли посмотреть трансляцию службы, не выходя из автомобилей, как в популярных в прошлом автокинотеатрах. В конце Родригес и его жена в защитных масках и перчатках раздадут им «полностью продезинфицированный» и заранее упакованный освященный хлеб и сок вместо вина.
Родригес призывает другие церкви поступить так же, хотя признается, что ему и самому это не очень нравится: «Это действительно странно, словно научная фантастика».
Хотя большинство церквей в США будут вести прямые трансляции на Пасху, некоторые собираются нарушить ограничения правительства на проведение общественных мероприятий, пишет The Huffington Post. Например, священник Джон Грейнер из Хьюстона говорит, что сначала его церковь собиралась провести службу онлайн, но затем решила все-таки сделать это в присутствии прихожан. Для этого она установила рукомойники и переоборудовала пространство так, чтобы вместо 1000 человек внутри находились только 100, соблюдая дистанцию друг от друга. «Мы не можем выполнить волю Господа в прямом эфире», ‒ утверждает Грейнер.
Но такие действия приводят к конфликтам с местными властями. В городе Чимайо в штате Нью-Мексико полиция даже будет следить за тем, чтобы люди не ходили в одну из самых популярных среди паломников церковь.