Как на Западе собираются праздновать Пасху в условиях изоляции

Пандемия коронавируса уже помешала проведению многих мероприятий по всему миру и даже привела к переносу Олимпиады в Токио на 2021 г. Не исключением стала и Пасха, которую католики и протестанты в этом году отмечают 12 апреля. Поскольку из-за мер, принятых для борьбы с распространением вируса, людям самим нельзя пойти в церковь, священнослужители в этот раз проведут для них службы с помощью современных технологий.