В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2624 человек.
Днем ранее суточный прирост летальных случаев в Москве составил 76 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии коронавируса в России выявлено свыше 4800 летальных случаев.
Утром 1 июня оперативный штаб сообщил об увеличении в России числа заразившихся коронавирусом до 414 878 человек. В Москве – до 183 088. Продолжают лечение 234 146 человек. Выздоровело — 175 877. Погибли за минувший день в стране от коронавируса 162 человека.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова заявляли о возможном увеличении показателей смертности от коронавируса в мае. Это связано с тем, что в больницы поступает большое число тяжелобольных, поясняли они. Режим самоизоляции в Москве Собянин продлил до 14 июня.