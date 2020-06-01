В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны

В Подмосковье с 1 июня снимается часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: открываются многофункциональные центры и строительные магазины, разрешаются прогулки в парках, а библиотеки возобновят выдачу книг. Позже губернатор заявил, что с 3 июня регион готовится возобновить работу парикмахерских – при условии, что и клиент, и мастер будут в масках.