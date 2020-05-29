Воробьев сообщил о планах открыть парикмахерские в Подмосковье с 3 июня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион готовится возобновить работу парикмахерских – при условии, что и клиент, и мастер будут в масках. «Со среды (3 июня. – «Ведомости») мы хотим открыть парикмахерские», – сказал он в эфире канала «Россия 24». Решение допустить парикмахерские к работе от объяснил тем, что индустрия превращается «в какой-то уже подпольный бизнес», с мастерами, ездящими по домам.
В Подмосковье с 1 июля снимается часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: открываются многофункциональные центры и строительные магазины, разрешаются прогулки в парках, а библиотеки возобновят выдачу книг. Салоны красоты и парикмахерские с 1 июля открываться не будут, заявлял Воробьев накануне в Instagram. «Надеемся сделать это позже», – отмечал он.
Коронавирус в Подмосковье обнаружен у 37 503 человек, 29 770 больных продолжают лечение, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Всего в России коронавирус обнаружен более чем у 387 000 человек.