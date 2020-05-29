Воробьев сообщил о планах открыть парикмахерские в Подмосковье с 3 июня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион готовится возобновить работу парикмахерских – при условии, что и клиент, и мастер будут в масках. «Со среды (3 июня. – «Ведомости») мы хотим открыть парикмахерские», – сказал он в эфире канала «Россия 24». Решение допустить парикмахерские к работе от объяснил тем, что индустрия превращается «в какой-то уже подпольный бизнес», с мастерами, ездящими по домам.