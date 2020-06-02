Кампания в поддержку семьи убитого афроамериканца в США собрала более $9 млн
Кампания в поддержку семьи 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего по вине полицейского при задержании в США, за пять дней собрала более $9 млн. Пожертвования на краудфандинговой площадке GoFundMe сделали более 353 000 человек.
Сбор средств открыл брат погибшего Филониз Флойд. Собранные деньги, по его словам, пойдут на покрытие расходов на похороны, оказание психологической помощи близким и оплату жилищных и транспортных расходов, связанных с судебными заседаниями. Часть собранных средств передадут детям погибшего.
Флойд был убит 25 мая при задержании группой белых полицейских. Его задержали около продуктового магазина из-за сообщения о том, что он расплатился с продавцом фальшивым чеком. Сцену задержания снял на видео и выложил в социальные сети один из прохожих. На видео видно, как один из полицейских при задержании надавил коленом на лежащего на асфальте Флойда. Вскоре после этого мужчина скончался в больнице от удушья.
Опубликованная в сети видеозапись стала причиной массовых протестов по всем штатам. Протестующие вышли на улицы Филадельфии, Бостона, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и других городов, в Вашингтоне протесты проходили в непосредственной близости у Белого дома. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы национальной гвардии.