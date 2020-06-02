Кампания в поддержку семьи убитого афроамериканца в США собрала более $9 млн

Флойд был убит 25 мая при задержании группой белых полицейских. Его задержали около продуктового магазина из-за сообщения о том, что он расплатился с продавцом фальшивым чеком. Сцену задержания снял на видео и выложил в социальные сети один из прохожих. На видео видно, как один из полицейских при задержании надавил коленом на лежащего на асфальте Флойда. Вскоре после этого мужчина скончался в больнице от удушья.