В Петербурге при пожаре в Боткинской больнице погиб пациент

12 мая произошел пожар на шестом этаже в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Тогда погибли пять пациентов, подключенные к аппаратам ИВЛ. По информации источника ТАСС, у погибших был диагностирован COVID-19. Они находились в тяжелом состоянии, отмечал источник. До этого, 9 мая пожар возник в больнице на севере Москвы. Возгорание произошло на первом этаже корпуса в реанимационной палате, где лечили больных коронавирусной инфекцией. По данным МЧС, погиб один пациент, пятерых удалось спасти. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщал ТАСС. Позже Росздравнадзор принял решение проверить на качество и безопасность все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.