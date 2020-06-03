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В Петербурге при пожаре в Боткинской больнице погиб пациент

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В Санкт-Петербурге при пожаре в Боткинской больнице погиб пациент 1981 года рождения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Ленинградской области. Мужчина погиб от отравления продуктами горения, уточнили в ведомстве.

Пожар возник в 05:50 мск среды. «На втором этаже четырехэтажного корпуса произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв. м», — уточнил представитель ведомства.

12 мая произошел пожар на шестом этаже в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Тогда погибли пять пациентов, подключенные к аппаратам ИВЛ. По информации источника ТАСС, у погибших был диагностирован COVID-19. Они находились в тяжелом состоянии, отмечал источник. До этого, 9 мая пожар возник в больнице на севере Москвы. Возгорание произошло на первом этаже корпуса в реанимационной палате, где лечили больных коронавирусной инфекцией. По данным МЧС, погиб один пациент, пятерых удалось спасти. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщал ТАСС. Позже Росздравнадзор принял решение проверить на качество и безопасность все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее по теме: Без аппаратов ИВЛ от «Ростеха» их дефицит в больницах может увеличиться

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных